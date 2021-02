El País de España

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 20 Febrero 2021

Marte ya tiene color. El equipo del vehículo de exploración Perseverance ha publicado las primeras imágenes con distintos tonos del planeta rojo tomadas desde el cráter Jezero. La mayor misión de exploración a Marte de la historia tomó tierra sobre las 22.00 de este jueves (hora peninsular española) con el objetivo de encontrar rastros de vida en lo que fue el lecho de un lago hace millones de años. Se trata de la misión más ambiciosa de la NASA hasta el momento. “Yo todavía no me lo creo; es que entrar a Marte a 20.000 kilómetros por hora y que no se haya dañado nada es sorprendente”, reconoce la directora de vuelo de la misión, Diana Trujillo.

“Perseverance está vivo en la superficie de Marte”. Así se anunció en la sala de control de la agencia espacial de EE UU el aterrizaje del vehículo en un cráter del hemisferio norte del planeta, entre aplausos del equipo de la misión. El Perseverance —un prodigio de la técnica de una tonelada desarrollado por EE UU junto a otros países europeos, incluida España— es un coche de seis ruedas equipado con siete instrumentos científicos. Es el vehículo más pesado, complejo y caro que la NASA ha enviado a la superficie de Marte: unos 2.200 millones de euros. Según la directora de vuelo de la misión, el aparato tiene toda la tecnología necesaria para encontrar rastros de vida microbiana de hace miles de millones de años en dicho cráter. “Es un lugar especial porque todo indica que ahí desembocó un río. Es un cráter de aproximadamente 45 kilómetros de diámetro. Si uno mira las fotos se ve como un abanico, como un sitio en el que el agua y los sedimentos se hubieran esparcido”, señala Trujillo.

El objetivo de la misión es buscar signos de vida microbiana antigua, recolectar y traer muestras de roca y regolito (roca rota y polvo), caracterizar la geología y el clima de Marte y allanar el camino para la exploración humana ‘in situ’. La misión oficial durará algo menos de dos años, aunque probablemente se extenderá mucho más. “Lo que vamos a hacer las primeras dos semanas son chequeos para ver que nada de el robot se haya dañado. Una vez que comprobemos que todos los sistemas funcionan perfectamente, vamos a empezar a recorrer el cráter y a recoger muestras para traerlas a la Tierra, estudiarlas y definir de una vez por todas si hubo vida”, aporta Trujillo. “Creemos que los mejores sitios para buscar marcadores de vida en Jezero serán el fondo del lago o las orillas, donde podría haber minerales carbonatados, que suelen conservar muy bien ciertos fósiles”, explica Ken Williford, uno de los científicos de la misión, en una nota de prensa de la NASA. “Pero debemos recordar que buscamos microbios primitivos en un mundo alienígena”, resalta Williford.

La nave lleva cámaras que grabaron la llegada al planeta rojo y también micrófonos que registran el sonido del planeta. El equipo científico y técnico tardará algo más de un mes en comprobar que todos los sistemas del Perseverance funcionan correctamente antes de comenzar la fase de operaciones. En esta ocasión la NASA ha dotado a su vehículo de un modo de movimiento rápido que le permitirá cubrir mucha más distancia en poco tiempo. Entre los países que han participado en la misión se encuentra España, ya que uno de esos siete instrumentos de Perseverance es MEDA, la estación meteorológica avanzada que estudiará la atmósfera marciana y el polvo que cubre la superficie.

Uno de los objetivos principales dentro del cráter Jezero será el antiguo delta que formaba el río que desaguaba en la gran laguna. Si todo sale bien, los responsables de la misión quieren visitar la zona del cráter por la que entraba el antiguo río y, después, ir hacia la otra zona de la oquedad por la que salían las aguas. Son los lugares más interesantes en los que aún pueden quedar moléculas orgánicas o minerales que podrían probar que en Marte hubo vida.

Perseverance va a preparar el terreno para un objetivo futuro más ambicioso: traer por primera vez tierra y rocas de Marte. El coche va equipado con un sistema para seleccionar las muestras más interesantes, sellarlas en un contenedor metálico y dejarlas en la superficie. En un futuro, otras misiones irían a recogerlas. La razón es sencilla: por muy adelantados que sean los instrumentos a bordo de este vehículo, demostrar fuera de toda duda de que se han encontrado fósiles o rastros de vida es una tarea que solo puede realizarse en la Tierra. (El País)