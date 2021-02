El duque y la duquesa de Sussex esperan su segundo hijo.

Así lo confirmó el portavoz de Harry y Meghan, quienes se preparan para recibir al hermano o hermana de su primogénito Archie Mountbatten-Windsor, quien cumplió su primer año en mayo pasado.

El vocero afirmó que "el duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo".

En noviembre, Meghan reveló que había sufrido un aborto espontáneo en julio pasado a través de un artículo en el que expresó que sentía "un dolor casi insoportable".

"Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", afirmó aquella vez en la publicación difundida por el New York Times.

La pareja renunció a los roles que tenían como miembros de la realeza en marzo de 2020 y se mudaron California.

Pese a esta decisión, el segundo hijo del duque y la duquesa de Sussex ocupará el octavo lugar en la línea del trono británico.

Harry, quien nació en 1984, es el sexto en esa línea. Se casó con Meghan en 2018. (BBC Mundo)

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9