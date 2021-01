La estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica, confirmó este martes la identificación y circulación de una nueva variante del coronavirus originaria en el estado del Amazonas, según informan medios internacionales .

El Secretario de Estado para el Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, anunció este jueves, que prohibirá los vuelos procedentes de Portugal y de catorce países de Sudamérica, entre ellos de Ecuadore, para tratar de evitar la propagación de una nueva variante del coronavirus detectada en Brasil.

"Decisión urgente de prohibir los ingresos" de Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Las llegadas desde esos países estarán prohibidas a partir del viernes "a las 04h00 (locales y GMT) a raíz de la evidencia de una nueva variante en Brasil", anunció en Twitter el ministro de Transportes, Grant Shapps.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3