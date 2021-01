El Universo de Guayaquil

Martes, 12 Enero 2021

En diciembre pasado ya lo había anunciado. Carlos Villagrán, Quico, de El Chavo del 8 incursionaría en la política y este 2021 lo confirmó.

El domingo 10 de enero se registró como precandidato a la gubernatura y Alcaldía del estado de Querétaro

Durante una rueda de prensa hizo el anuncio de que ya está en marcha la precandidatura por el Partido Querétaro Independiente (PQI).

“Yo Carlos Villagrán, su amigo el Quico... Debo agradecer mucho por tanto, tanto, tantas, tantas, alabanzas que me han hecho a través de 50 años...”, dijo el actor, quien este martes 12 de enero cumple 77 años.

En nombre de sus compañeros y la de él agradeció por el cariño del público a lo largo de cinco décadas en la plataforma del humor, pero que ahora se subía a otra. “En esta nueva plataforma estoy con el mismo entusiasmo que hice El Chavo del 8”, afirmó.

“Ustedes verán en mis ojos que les hablo con la verdad, hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, que a través de los ojos sabe si está diciendo la verdad o no... Me ofrecieron que si me ponían

El actor se refirió al año 2020 como convulsivo debido a la pandemia, pero que al mismo tiempo dejó varias enseñanzas, y citó como ejemplo, unir a las familias.

“El candidato agradeció a su partido, presidido por María Concepción Herrera, quien es diputada local y trabajó para la administración del panista Ignacio Loyola en la entidad entre 1997 y 2003, por considerarlo para esta nominación con el respaldo de un equipo del propio instituto”, de acuerdo con Forbes México.

La solicitud de Villagrán será revisada y el 8 de febrero será resuelta para la candidatura que iría. (I)

