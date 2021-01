1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Enero 2021

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró este martes que el país “está quebrado” y qué él “no puede hacer nada”. El mandatario realizó las declaraciones en diálogo con partidarios suyos fuera del Palacio de Alvorada, su residencia oficial, y fueron transmitidas por un sitio web bolsonarista.

También aseguró que el COVID-19, que nombró como uno de los factores principales de la situación económica actual del país sudamericano, fue “potenciado por los medios”, a los que ha acusado en numerosas ocasiones de contribuir a generar un ambiente de pánico con respecto a la gravedad de la pandemia.

“Quise cambiar el régimen del impuesto a las ganancias. Está este virus, potenciado por los medios, medios que no tienen carácter. Hacen un trabajo incesante para que respondamos a sus intereses”, expresó. Según reportó el medio local Folha, el presidente prometió en un discurso cambiar el régimen del mencionado impuesto, pero su administración nunca llevó a cabo la iniciativa.

El mensaje contrasta con aquel de su equipo económico, liderado por Paulo Guedes, que asegura que la economía de Brasil está rebotando de manera sólida, algo que se verá ilustrado en resultados positivos de recaudación de impuestos.

Según ha dicho Guedes, la recuperación económica está en camino a formar una “V”, a diferencia de otros países donde la tendencia se ha ralentizado.

Los funcionarios del área también se han mostrado optimistas sobre la posibilidad de que la administración pueda seguir adelante con una agenda de reformas estructurales, entre ellas una aceleración en la privatización de empresas públicas.

No obstante las declaraciones públicas del equipo económico, Bolsonaro ha dicho en distintas ocasiones que la situación fiscal del país es negativa. Ha usado ese mismo argumento para anunciar que no está en condiciones de continuar con las ayudas económicas extraordinarias como consecuencia del impacto de la pandemia e indicado que los confinamientos son la principal causa de la crisis. Folha reportó que las posturas privadas de Bolsonaro y Guedes no discrepan drásticamente.

La reticencia a continuar con las erogaciones fiscales llega en un momento donde buena parte del mundo enfrenta una virulenta ola de contagios, en buena medida debido a la aparición de una nueva y más contagiosa cepa identificada por primera vez en Gran Bretaña.

De hecho, el estado de San Pablo confirmó este lunes los dos primeros casos de esa naturaleza en el país. Una de las pacientes afectadas es una mujer de 25 años residente en Sao Paulo que se contagió tras mantener contacto con varios viajeros que estuvieron en Reino Unido. Los primeros síntomas surgieron el 20 de diciembre y el 22 se hizo una PCR.

El otro afectado es un hombre de 34 años que está siendo investigado por rastreadores para determinar cómo pudo contagiarse. Brasil es el tercer país con más casos positivos de COVID-19 a nivel global, con más de 7,7 millones de contagios. También ocupa el segundo lugar en la lúgubre lista de decesos, con más de 196.500.

El país todavía no ha comenzado a vacunar a su población contra la enfermedad. De hecho, el gobierno no ha anunciado la fecha en que comenzará a implementar el plan y ninguna farmacéutica ha solicitado a agencia regulatoria la aprobación de ningún inmunizante.

Lo más cercano a hacerlo ha sido la autorización de emergencia por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de una “importación excepcional” de dos millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 producida por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford. (Infobae)

Alcalde de Manta recibe alta médica: 'Llegué prácticamente muerto'

Gobierno aclara que comunicado de 'alerta naranja' no fue oficializado y carece de validez

Ecuador participará en ensayo clínico de la nueva vacuna recombinante contra el covid

COE de Guayaquil pide modificar medidas para ingreso a Ecuador por nueva variante

El sector pesquero crece 3,1% pese a la pandemia, asegura Bruno Leone

Vacuna contra la covid-19 podría ser fabricada en Ecuador, según ministro

Chile detecta el primer caso de contagio con la nueva variante del covid-19

¿Tomar melatonina puede prevenir el Covid-19? El estudio muestra una correlación importante

Carrión: este año estuvo marcado por políticas restrictivas y regresivas en DDHH

68.319 casos confirmados de COVID-19 y 30.866 casos con sospecha en Quito

Cancillería informa a la comunidad internacional sobre nuevas medidas de ingreso a Ecuador

212.512 casos de COVID-19 han sido confirmados hasta este 31 de diciembre

Ecuador adquirirá cuatro millones de dosis de vacuna de Pfizer

Jorge Wated pide determinar responsabilidades por despidos de médicos del hospital Teodoro Maldonado Carbo

Suspendidos planes piloto de clases presenciales en universidades y escuelas|Hasta el 18 de enero

Quintana: Moreno tiene las manos atadas si la situación se empeora con la pandemia|Tras dictamen de la Corte Constitucional

The Washington Post revivió una antigua hipótesis sobre el origen del coronavirus

Multas durante el estado de excepción tienen vigencia, aclara Caridad Vela

Guayaquil reporta un ligero pero sostenido contagio COVID-19|Volverán a instalar carpas con oxígeno

ATM intensifica control al aforo del 50% en la transportación pública por disposición del COE de Guayaquil

IESS entrega 102 nombramientos definitivos a profesionales que lucharon contra el covid-19