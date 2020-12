1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Diciembre 2020

Autoridades del Ecuador y China mantuvieron un nuevo encuentro virtual en el que dialogaron sobre la actividad de las flotas pesqueras internacionales —en su mayoría conformadas por embarcaciones de bandera china— en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva del país. Este encuentro, en el que se abordaron varios otros temas, es la continuación de los diálogos bilaterales mantenidos en agosto de 2020.

La delegación ecuatoriana estuvo presidida por la subsecretaria de Soberanía y Relaciones Vecinales de la Cancillería, María Gabriela Troya, y conformada por el viceministro de Acuacultura y Pesca, Bernardo Hidalgo, el embajador del Ecuador en China, Carlos Larrea, junto con delegados de la Cancillería y de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada.

En sus intervenciones los representantes del Ecuador se refirieron a las acciones internacionales desplegadas por el país en foros regionales y multilaterales, orientadas a fortalecer los compromisos globales de protección del medio ambiente y de los recursos marinos; así como a la aplicación de estrictas medidas de vigilancia y control de las flotas pesqueras. Se resaltó que la conservación de las islas Galápagos —ecosistema único en el mundo— es una responsabilidad compartida e invitó a China a cooperar con este objetivo común.

Los representantes ecuatorianos se refirieron, además, a las declaraciones emitidas el pasado 25 de diciembre, por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en las cuales reitera, entre otros aspectos, los compromisos internacionales de ese país para tomar medidas enérgicas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dentro de la moratoria voluntaria de pesca en alta mar – declarada por China– en el Pacífico sureste y Atlántico suroeste.

De la misma manera, se conversó acerca del contenido de la Declaración Conjunta de Cancilleres emitida por los países del Pacífico Sur (Colombia, Ecuador, Perú y Chile), en la que se expresa la preocupación que existe sobre las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la región y las acciones que los cuatro países emprenderán para reducirla.

Así mismo, se dialogó acerca de las propuestas que el Ecuador presentará en la próxima reunión de la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur (OROP-PS), en enero de 2021; propuestas con las que busca desincentivar las actividades de pesca distante. Para este fin se está gestionando a nivel diplomático el apoyo de los demás países de la organización, de la cual China también es miembro.

Uno de los principales puntos tratados en la reunión fue la normativa recientemente promulgada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador para desarrollar la pesquería de calamar gigante a nivel nacional, como una alternativa a las actuales actividades pesqueras, aprovechando sobre todo la abundancia y cercanía de este recurso a nuestras costas.

La delegación china, presidida por el director del Buró de Pesca del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, e integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Asociación de Pesca de Ultramar de China (COFA) reiteró su voluntad de respetar los acuerdos internacionales y mantener un control sobre sus naves para asegurarse de que no incurran en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

La Asociación de Pesca de Ultramar de China (COFA) tiene registradas más de 1.600 naves de pesca en ultramar.

El excelente nivel en el que se encuentran las relaciones bilaterales permite un diálogo franco y directo entre ambos países, en la búsqueda de soluciones que se encuadren en los altos intereses del Estado ecuatoriano.