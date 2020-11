1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 30 Noviembre 2020

La amistad entre Andrés Arauz, candidato correísta por la "Unión y Esperanza", y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se hizo notar en un evento para recibir al exmandatario en su país, después de cumplirse un año de su abrupta salida del país denunciando que era forzado por un golpe de Estado.

«En este momento histórico en el Aeropuerto de Chimoré, se respira esperanza, no solo ha vuelto Evo Morales, con él vuelve el sueño democrático y soberano de un país con dignidad.» escribió Arauz en su cuenta de twitter.

Ahora, el expresidente se pronunció sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de aceptar -de manera parcial- la impugnación en contra de la candidatura presidencial del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall.

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por los persistentes obstáculos que enfrenta Unión por la Esperanza para participar en elecciones de Ecuador", excribió Morales en Twitter.

Dice Morales, quien no aceptó la decisión de los bolivianos de no aproba su reelección, que el pueblo es quien debe definir quién gobernará y "no artimañas que pretenden una proscripción antidemócratica". (JR)

