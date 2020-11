1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Tras más de cinco horas de retraso y con la información ya rodando por varios medios, el alcalde Bill de Blasio confirmó lo que ya no era una sorpresa para nadie: las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerrarán a partir este jueves por tiempo indefinido, luego que la tasa de positividad de infecciones de COVID-19 en la Gran Manzana alcanzó el 3%.

El Alcalde indicó que de esta manera los más de 300,000 alumnos que estaban asistiendo varios días de la semana en persona a sus salones en más de 1,700 planteles en los cinco condados, ahora tendrán que recibir solamente clases virtuales.

“Esta mañana tenemos una muy mala noticia. Pasamos bastantes horas confirmándolo, rechequeándolo, y determinamos que la cifra exacta es de 3.00 por ciento. Ese es el promedio de siete días de positividad de coronavirus en la ciudad de Nueva York ahora, y como resultado tenemos que cerrar las escuelas en los próximos días”, dijo De Blasio.

La decisión se dio a conocer alrededor de las 3 p.m. en medio de un mar de confusión. Y es que como ocurre diariamente, se esperaba que el Alcalde diera su rueda de prensa a las 10 a.m., pero no ocurrió así y fue pospuesta para las 11:30 a.m., hora en la que tampoco se realizó. Y en un tercer intento, la Alcaldía informó que De Blasio hablaría a la 1:30 p.m., pero una vez más no sucedió y de sorpresa fue el gobernador Andrew Cuomo quien realizó una conferencia a esa misma hora, en la cual dio una información completamente diferente, al decir que la tasa de positividad de la Gran Manzana era solo del 2.5% y que sería él quien ordenaría cerrar los planteles.

“Hemos estado hablando todo el día con el Estado para tomar esta decisión”, confirmó De Blasio al dar el anuncio, indicando que lo más importante es que se “estaba trabajando con el Estado de Nueva York para determinar exactamente las medidas que se deben tomar para tener a las escuelas de regreso lo más pronto posible, y con estándares de seguridad más altos de los que teníamos antes”.

De Blasio insistió en que lo más crucial para lograr un retorno exitoso de los estudiantes a los salones era enfocarse ahora más que antes en hacer las pruebas, lo que, según recalcó, será lo más crucial para determinar cuándo se podrán reabrir los planteles. “Le digo a todos en la comunidad escolar que deben envolverse más en este proceso de pruebas, y a los padres les pido que necesitamos recibir los formularios de consentimiento para las pruebas de sus hijos”.

“Es un cierre temporal”

El canciller de Educación Richard Carranza, quien acompañó al Alcalde durante el anuncio, recalcó que el cierre “es una decisión temporal y les aseguro que no ha sido un día feliz para nosotros en el Departamento de Educación”.

Carranza enfatizó: “Estamos viendo esto solo como un cierre temporal y estamos seguros que tendremos a nuestros estudiantes de regreso en persona muy pronto, y de forma sana, que seguirá siendo nuestra prioridad número uno”.

El Canciller aprovechó para recordarle a los padres que aunque se cerrarán los edificios escolares, “las escuelas siguen en sesión con la enseñanza remota, y que la única diferencia es que ahora los niños no están en persona, sino con programas de aprendizaje online y con el apoyo de sus maestros. Además, les recuerdo a las familias que aumentaremos nuestro apoyo con los problemas que tengan con las laptops y computadoras, y otros tips de la enseñanza remota”.

Y para los que dependen de las comidas escolares, Carranza aclaró que el programa de comidas gratis seguirá disponible y los directores trabajarán con el personal de las escuelas para informar a la comunidad cómo recogerlas en los próximos días, durante el tiempo de cierre.

Entre tanto, el presidente de la Federación Unida de Maestros (UFT) Michael Mulgrew se refirió a que la ciudad “estableció el umbral de la tasa de infección del 3 por ciento para asegurarse de que las escuelas no se conviertan en centros de propagación del coronavirus. Y dado que se ha alcanzado la tasa del 3 por ciento, la enseñanza continuará, pero todos los estudiantes ahora estarán de forma remota”.

Mulgrew agregó: “Ahora es trabajo de todos los neoyorquinos mantener el distanciamiento social, usar máscaras y tomar todas las demás medidas para reducir sustancialmente la tasa de infección, de modo que los edificios escolares puedan reabrirse para que los estudiantes puedan volver a recibir instrucción en persona”.

Desde el pasado viernes el Alcalde había alertado a los padres que estuvieran preparados, ya que en cualquier momento podría anunciar el cierre, lo que al final no ocurrió durante el fin de semana. Y tras mantener los planteles abiertos el lunes, De Blasio informó el martes que aunque los contagios habían alcanzado el 3.2% ese día, el promedio de los últimos siete días consecutivos estaba solo en 2.74 %. (eldiariony.com)