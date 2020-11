1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Noviembre 2020

Martín Vizcarra fue acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador regional (2011-2014)

El Congreso aprobó hoy la vacancia contra Martín Vizcarra con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El titular del Parlamento, Manuel Merino, deberá asumir la Presidencia de la República hasta julio del próximo año. La moción fue respaldada por la mayoría de los integrantes de Acción Popular, APP, Frepap, Fuerza Popular, UPP, y Podemos Perú.

El presidente del Congreso Manuel Merino citó a los congresistas mañana a las 5:00 p.m. a la sesión solemne de asunción del cargo de presidente de la República y levantó la sesión del Pleno.

Hasta hace unos días, la moción de vacancia no contaba con los votos necesarios para ser aprobada. Sin embargo, la balanza se terminó por inclinar tras la difusión de unos mensajes del presidente con el exministro de Agricultura José Hernández. Y también después de la presentación del mandatario, quien recordó que 68 congresistas tienen procesos abiertos, un dato que no fue bien tomado en el hemiciclo.

El jefe de Estado remarcó que los fundamentos de la solicitud de destitución “atentan contra mi derecho a un debido proceso”.

Vizcarra rechazó, nuevamente, haber recibido sobornos de parte de las empresas ICCGSA y Obrainsa, comprendidas en el “club de la construcción” por Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador regional (2011-2014). Agregó que los testimonios de los cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que lo acusan de cobrar S/2′300.000 a cambio de otorgar las licitaciones de las referidas obras no han sido corroborados.

“Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo”, expresó.

El presidente criticó que el Congreso le haya iniciado un segundo proceso de vacancia a 52 días de haber superado el primero, tras la difusión de audios del Caso Swing.

“¿Se puede vacar a un presidente de la República solo con la versión de aspirantes a colaboradores e­ficaces? ¿Puede, ya no un presidente, sino un ciudadano común y corriente, ser condenado en base al testimonio no corroborado, de alguien que quiere perjudicarlo solo para reducir su pena? ¿Eso basta para juzgarlo? Si procediéramos así, nadie podría ejercer un cargo público, ni un cargo de representación”, sostuvo. (con información de medios peruanos)