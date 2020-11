1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 03 Noviembre 2020

Juan Manuel Guamán Daquilema, ecuatoriano migrante de apenas 21 años de edad, falleció en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, este pasado jueves 29 de octubre alrededor de las 14:00, cuando dos desconocidos se bajaron de un Jeep negro para asaltarle, informó la organización 1800 Migrante.

Los asaltantes tras robarle su mochila, le dispararon en el pecho y huyeron. El hecho ocurrió en el sector de Buena Park, cuando Guamán caminaba para ir a su segundo trabajo. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan.

El joven apenas tenía 7 meses de haber llegado a los Estados Unidos, mediante un viaje irregular cruzando México, que le costó más de 30 mil dólares. Por tal motivo, afirman, estaba muy endeudado y por ello tenía dos trabajos.

Un familiar del joven, residenciado en EEUU, indicó que llamaron al Consulado ecuatoriano en Chicago y les dijeron que no les pueden ayudar con la repatriación. "Dicen que demora entre 20 a 28 días la repatriación siempre y cuando la familia no tenga recursos para pagar por el traslado, además dicen que tenemos que llevar copias de nuestros cheques, lugar donde vivimos y otras cosas. Él vino porque no tenía y para ayudar a sus padres", expuso.

Sus amigos y familiares lo recuerdan como una persona amigable, trabajadora y preocupado de sus padres. Era oriundo de la comunidad San Miguel de Pomachaca, parroquia Palmira, cantón Guamote de la provincia Chimborazo.

Por su parte William Murillo, vocero de 1800-Migrante, señaló que "para todo asunto diplomático si tienen dinero, pero cuando se trata de ayudar a migrantes entonces no hay presupuesto, ponen todas las trabas y requisitos del mundo, la Cancillería sigue actuando de una forma insensible y exigimos que cumpla con la ley de movilidad que ellos tanto pregonan y que les obligan a encargarse de la repatriación del cuerpo de Juan Manuel Guamán".

Además, puntualizó que miran con preocupación el aumento de la migración irregular vía México. "Sin importar el covid ni las restricciones, los ecuatorianos -especialmente los jóvenes- están lanzándose una vez más a uno de los viajes más peligrosos del mundo", lamentó.

Finalmente, la familia de Guamán solicita al gobierno ecuatoriano la inmediata intervención para repatriar sus restos.