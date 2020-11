1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Noviembre 2020

¿Trump o Biden?

Las encuestas favorecen al candidato demócrata Joe Biden. El republicano Donald Trump acorta distancia. Hoy no se podrá anunciar el ganador de las elecciones presidenciales más importantes de las últimas décadas de los EEUU. Se espera momentos de tensión en la jornada, incluso tampoco está claro si este miércoles se conozcan los resultados, este podría ser la dinamita que detone una secuencia de protestas a nivel nacional. Pero esta no es la única preocupación de las autoridades, también está el avance de la pandemia del coronavirus.

La razón para que no se conozcan los resultados en la abrumadora participación de los votantes. Se estima que alrededor de 97 millones de votos votaron anticipadamente, y se espera que al termino de la jornada de hoy lo hagan otros 150 millones de votos más.

Primero se cuentas los sufragios depositados en las urnas de manera presencial, luego aquellos que se realizaron vía correo o de manera anticipada. Se presume que los primeros resultados, los depositados en las urnas, le den ventaja a Trump, pero esta se iría achicando a medida que ingresen los votos anticipados. Por eso estas elecciones pintan tensas y polémicas hasta que no se declare a algunos de los dos el triunfador.

Al cierre de la campaña, en Pittsburgh, Biden dij que es “es hora de que Trump haga las maletas y se vaya para casa”. Aseguró que solo falta un “día más” para que los estadounidenses muestren en las urnas su oposición a presidente Donald Trump, un mandatario que, dijo, “no protegió a la nación” y “echó gasolina a los incidentes raciales”.

Trump versus las encuestas. Para Trump, “las encuestas que importan” son las que proyectan su victoria: el resto son “falsas”.

El columnista Nate Cohn, del New Yor Times, se pregunta: ¿Qué necesitaría Trump para ganar? Para él que las encuestas se equivoquen más que en 2016.

Cohn recordó el imborrable del fracaso de las encuestas en 2016, cuando Donald Trump aparecía en desventaja en prácticamente todos los sondeos preelectorales y, sin embargo, obtuvo los estados disputados y ganó el Colegio Electoral, se ha cernido sobre la campaña de 2020. La inusualmente persistente ventaja de Biden ha hecho poco para disipar las dudas sobre si las encuestas podrían volver a fallar.

Aun así, Cohn, dice que el presidente Trump necesita un gran error en las encuestas para tener esperanza de ganar la Casa Blanca. Incluso si los sondeos estuvieran tan desviados como en 2016, Joe Biden ganaría.

Pero mientras que la sorprendente victoria del presidente Trump hace cuatro años le ha imbuido de un aura de invencibilidad política, las encuestas de hoy lo ponen en un aprieto mucho más grande que el que enfrentó de cara al día de las elecciones en 2016. Los sondeos muestran a Biden con una ventaja mucho más significativa que la de Hillary Clinton, y muchas de las explicaciones más probables del fracaso de los sondeos electorales no parecen estar en juego hoy.

Otra forma de verlo: los encuestadores tendrían muchas menos excusas que hace cuatro años para no estar a la altura de las circunstancias. La victoria de Trump fue sin duda una sorpresa, pero los encuestadores argumentaron, con credibilidad, que los sondeos no eran tan malos como parecían. Clinton ganó el voto nacional, como las encuestas sugerían que ocurriría, e incluso las encuestas estatales no eran tan deficientes, fuera de un puñado de estados de clase trabajadora, en su mayoría blancos, donde había relativamente pocas encuestas de alta calidad en la última etapa de la elección.

En los posts mortem postelectorales, los encuestadores llegaron a una serie de explicaciones válidas de lo que salió mal. Ninguna de ellas se sostendría si Trump ganase esta vez.

Solo al término de los escrutinios se sabrá, quien ganó Trump o Biden. Por el momento las elecciones pintan de alto voltaje. (jtr)