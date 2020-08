“Estás enseñando mucha pierna”, espetó el senador mexicano Samuel García Sepúlveda (Monterrey, 1987) a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú (Monterrey, 1995) en una transmisión hecha en Instagram la noche de este domingo. Rodríguez, después de disculparse, siguió comiendo un plato de costillas de res al igual que su pareja. “Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”, dijo el político neoleonés.

A raíz de estas declaraciones, el nombre del senador y del hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera se colocaron como trending topic la mañana del lunes y continuaron siéndolo por la tarde, acompañados de críticas al senador. Una de ellas provino del diputado Jorge Álvarez Máynez, quien junto con García, pertenece al partido político Movimiento Ciudadano. “Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar”, respondió García Sepúlveda en Twitter.

Pero no se trata de chistes, como asegura el político regiomontano, sino expresiones abiertamente machistas, según considera Eréndira Derbez, autora de No son micro. Machismos Cotidianos. “Lo que muestra con estos supuestos ‘chistes’ es que ella es un objeto o un accesorio de él y que solo sirve en tanto que ella le presta un servicio”, dice a Verne, vía telefónica.

En este mismo video se observan varias expresiones machistas. Por ejemplo, García dice que “no se hubiera casado con una mujer tan salada” de saber que se enfermaría de covid-19. En esta misma sesión en vivo le dice que se coma el arroz que acompaña a las costillas: “acábatelo”, le dice a su esposa. “El hecho que diga que ‘está salada’, hace eco a que los hombres culpen a las mujeres porque les va mal en su trabajo y da pie a muchas violencias y las normaliza”, indica Derbez.

Mariana Rodríguez se encuentra en confinamiento luego de que hace un par de días diera positivo a la prueba de la covid-19, y este video, así como la comida a la distancia, se realizaron con motivo del cumpleaños 25 de la neoloeonesa.

Rodríguez y García contrajeron matrimonio en marzo de 2020, pero han hecho pública su vida en redes sociales desde antes. “Esta sobreexposición (a las redes) demuestra también cómo son en muchos aspectos: mientras actúan la mayor parte del tiempo salen a relucir algunos ‘chistes’ y comentarios con carga machista y clasista”, dice Derbez. Hace un año, Rodríguez contaba en sus historias de Instagram que estaba tomando clases para “aprender a planchar, lavar y ser mejor ama de casa" y recomendaba "mandar a las trabajadoras" a estas sesiones.

Samuel García ha expresado públicamente su deseo de llegar a ser gobernador de Nuevo León y postularse de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en julio de 2021. Sin embargo, el político se ha visto constantemente envuelto en escándalos. Hace unos días, el senador fue echado de las instalaciones de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León. En junio, varios usuarios en Twitter acusaron al legislador de Movimiento Ciudadano de haber plagiado un título de doctorado.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB