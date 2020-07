1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 31 Julio 2020

El conocido actor, Leonardo DiCaprio, este este 30 de julio, compartió una publicación del medio The Guardian, donde se alerta la situación en las islas Galápagos con la flota pesquera china.

El diario británico publicó un artículo titulado 'Alarm over discovery of hundreds of Chinese fishing vessels near Galápagos Islands' (Alarma por el descubrimiento de cientos de buques pesqueros chinos cerca de las Islas Galápagos) en el que señala que alrededor de 260 barcos se encuentran actualmente en aguas internacionales en las afueras de una zona económica exclusiva de 188 millas de ancho alrededor de la isla.



Alrededor de 260 barcos se encuentran actualmente en aguas internacionales a las afueras de una zona económica exclusiva de 188 millas de ancho alrededor de la isla, pero su presencia ya ha planteado la posibilidad de daños graves al delicado ecosistema marino, dijo una ex ministra de medio ambiente, Yolanda Kakabadse.

"El tamaño y la agresividad de esta flota contra las especies marinas es una gran amenaza para el equilibrio de las especies en las Galápagos", dijo a The Guardian.

Kakabadse y un ex alcalde de Quito, Roque Sevilla, fueron encargados el lunes de diseñar una "estrategia de protección" para las islas, que se encuentran a 563 millas al oeste del continente sudamericano.

Los buques pesqueros chinos llegan cada año a los mares alrededor de las Galápagos, que fueron declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1978, pero la flota de este año es una de las más grandes de los últimos años.