BBC Mundo de Londres

Miércoles, 08 Julio 2020

Un "narcisista" que ahora amenaza la vida de todos los estadounidenses.

Así es como Mary Trump retrata a su tío, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su libro de memorias cuyos extractos han sido publicados en medios de ese país.

Bajo el título Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (en español: "Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo") describe al mandatario como un fraude y un intimidador.

Mary Trump había evitado ser el centro de atención desde que su tío se convirtió en presidente, aunque ha sido crítica con él en el pasado.

Después de que ganó las elecciones en 2016, describió la experiencia de forma inequívoca: "L apeor noche de mi vida", según The Washington Post.

"Deberíamos ser juzgados con dureza", tuiteó. "Me aflijo por nuestro país".

La Casa Blanca rechaza las afirmaciones hechas en el libro, mientras que la familia Trump ha pedido a la justicia que se bloquee su publicación, programada para el 14 de julio.

1. "Más allá del narcisismo"

Mary Trump, psicóloga de 55 años, escribe que para su tío "nada es suficiente" y que exhibe todas las características de un narcisista.

"Esto va mucho más allá del narcisista del jardín de infancia", escribe su sobrina.

"Donald no es simplemente débil, su ego es algo frágil y debe ser reforzado en todo momento porque sabe en el fondo que no es nada de lo que dice ser", señala.

Para ella, su tío fue influenciado por ver a su abuelo, Fred Trump, intimidar a su padre Fred Trump Jr., quien murió a causa de una enfermedad relacionada con el alcoholismo cuando ella tenía 16 años.

Su abuelo fue extremadamente duro con su hijo mayor, a quien quería poner al frente del negocio inmobiliario de la familia.

Pero cuando el padre de Mary Trump se alejó de la empresa, el abuelo Trump no tuvo más remedio que recurrir a su segundo hijo, Donald.

No fue una decisión que lo dejara feliz, deja entrever en el libro: "Cuando las cosas se pusieron mal, a fines de la década de 1980, Fred ya no podía separarse de la brutal ineptitud de su hijo; el padre no tuvo más remedio que seguir el compromiso", escribe Mary Trump.

"Su monstruo había sido liberado", añade.

La Casa Blanca rechazó las afirmaciones sobre el padre del presidente, además de que cita al mandatario describiendo la relación que tuvo con su padre como "cálida" y que "fue muy bueno con él".

2. "Tenía que derribar a Donald"

Mary Trump también cuenta cómo proporcionó documentos fiscales al diario The New York Times, que los utilizó para publicar un extenso artículo sobre los "dudosos esquemas de impuestos de Trump durante la década de 1990, incluidos casos de absoluto fraude, que aumentaron enormemente la fortuna recibió de sus padres".

La autora dice que los periodistas se acercaron a ella en 2017 y que inicialmente se mostró reacia a ayudar.

Esperó un mes, observando cómo "Donald destruía las normas, ponía en peligro las alianzas y pisoteaba a los vulnerables", antes de decidirse a contactar a un periodista del diario neoyorquino.

Después de sacar 19 cajas de documentos legales del bufete de abogados donde se guardaban, las entregó en lo que describió como el momento "más feliz que había sentido en meses".

"No fue suficiente para mí ser voluntaria en una organización que ayuda a los refugiados sirios", escribe. "Tenía que derribar a Donald".

3. La trampa de la universidad

La mujer también afirma que su tío le pagó a un amigo para que le hiciera el SAT, un examen estandarizado con que se evalúa a los aspirantes a acceder a la universidad en EE.UU.,

Lo hizo porque estaba "preocupado". "Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos de la cima de su clase, arruinaría su esfuerzos para ser aceptado".

Contrató a "un niño inteligente con reputación de ser bueno en los exámenes, para hacer sus SAT por él", escribe.

"Donald, que nunca careció de fondos, pagó bien a su amigo", añade.

Trump asistió a la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York, pero luego se cambió a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

La Casa Blanca negó que el presidente hiciera trampa en el examen de ingreso a la universidad.

4. Como "destruyeron" a su padre

En otro apartado, Mary Trump culpa al patriarca de la familia Trump, Fred Trump, de ser en parte responsable de la disfunción de la familia.

Señala al magnate inmobiliario de Nueva York como el hombre que "destruyó" a Donald Trump al interferir en su "capacidad para desarrollar y experimentar todo el espectro de las emociones humanas".

"Al limitar el acceso de Donald a sus propios sentimientos y hacer que muchos de ellos sean inaceptables, Fred pervirtió la percepción del mundo de su hijo y dañó su capacidad de vivir en él", escribe.

"La suavidad era impensable" para Fred Trump, señala Mary Trump, y explica que su abuelo se enfurecía cada vez que su padre, conocido como Freddy, se disculpaba por cualquier error.

"Fred quería que su hijo mayor fuera un 'asesino'".

Donald Trump, que es siete años menor que su difunto hermano, "tuvo mucho tiempo para aprender de ver a Fred humillar" a su hijo mayor, escribe Mary Trump.

"La lección que aprendió, en su forma más básica, fue que estaba mal ser como Freddy: Fred no respetaba a su hijo mayor, por lo que Donald tampoco lo haría".

5. Un problema con las mujeres

Mary Trump cuenta que una vez su tío le pidió que escribiera un libro anónimo sobre él, llamado The Art of the Comeback (en español "El arte del contraataque").

Le proveyó de "un ofendido compendio de mujeres con las que esperaba salir pero que, después de rechazarle, se convirtieron de repente en las personas más detestables, feas y gordas que había conocido nunca".

Más tarde hizo que alguien más la despidiera y nunca le pagó por su trabajo, sostiene.

ambién señala que su tío hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo cuando tenía 29 años, a pesar de que es su sobrina y que estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples.

Además, señala que le dijo a su esposa actual, Melania, que su sobrina había abandonado la universidad y había consumido drogas cuando la contrató para hacer el libro.

Si bien la autora reconoce que dejó la universidad, dice que nunca se drogó y que cree que su tío inventó eso para presentarse como su "salvador".

Fuente: BBC Mundo