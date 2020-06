1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 29 Junio 2020

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que el país no podía considerar como una opción viable mantener encerrada a la población hasta que se logre encontrar una vacuna contra el Covi-19 por lo que pidió a los colombianos a que aprendieran a convivir con el coronavirus.

“Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”, afirmó Duque en su programa “Prevención y Acción”.

La declaración del presidente fue una respuesta indirecta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la que ha tenido varias controversias por sus enfoques diferentes en el manejo de la crisis.

López afirmó en días pasados que lo mejor que podría hacer el presidente era volver a una cuarentena estricta en todo el país ante el acelerado crecimiento de las cifras de contagios y muertes en Colombia, las cual van en 91.769 casos confirmados y 3.016 muertos. Aunque con 58 muertes por millón de habitantes, Colombia está aún entre los países Sudamericanos menos golpeados por la pandemia.

Duque enfocó su intervención de este domingo en reiterar que el país no puede “caer en derrotismos de decir que en algún lugar no hemos sido los suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no”.

Agregó que para hacer esto era necesario demostrar “disciplina” y “cultura ciudadana”, y que este era su llamado para la gente.

Resaltó que nadie tiene la culpa de la expansión de la pandemia en el país y le pidió a alcaldes y gobernadores compromiso para vencer los obstáculos que se están presentando en varias ciudades con notables casos de indisciplina.

“Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia. Ni el Gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Y nuestra responsabilidad es obrar como equipo. Y por eso estamos todos para apoyarnos”, agregó.

Así el presidente defendió la reapertura económica que viene adelantando su Gobierno desde que empezó junio con el llamado “aislamiento inteligente”, que ha permitido a centros comerciales, almacenes, y gran parte de las empresas del sector productivo retomar labores, pero bajo estrictos protocolos de seguridad.

Estas reaperturas han sido complejas de implementar en algunas ciudades en las que han producido un aumento importante en los contagios y se han visto forzadas a cerrar nuevamente establecimientos de comercio “no esencial”, como en el caso de Barranquilla y algunas zonas de Bogotá.

Entre julio y agosto se espera que se reactiven, entre otras cosas, la liga profesional de fútbol, los vuelos internacionales y las misas y cultos religiosos. (iNFOBAE)