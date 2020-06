1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

La Casa Blanca ratificó este lunes el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó, luego de la confusión generada por un artículo publicado el domingo por el portal norteamericano Axios tras entrevista el pasado viernes a Donald Trump.

Durante una rueda de prensa, Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, fue consultada sobre por qué Trump perdió la confianza en Guaidó. “No ha perdido la confianza en absoluto. En su tuit de esta mañana dice: ‘Estamos con el pueblo venezolano y su lucha por la libertad’”.

Asimismo, McEnany remarcó que Trump ha sido muy duro “con Maduro al reconocer a Guaidó” y apuntó contra la administración del ex presidente Barack Obama y su vice Joe Biden, quien será rival de Trump en las próximas elecciones de noviembre.

“Cuando comparas con la administración de Obama-Biden, tienes a un ex vicepresidente Joe Biden que se reunió con el dictador venezolano Nicolás Maduro y bromeó con su cabello. ‘Si tuviera tu cabello sería presidente de los Estados Unidos’, dijo el ex vicepresidente”.

La vocera de la Casa Blanca también sostuvo que “el Departamento de Estado de Obama ayudó a estabilizar el régimen de Maduro bloqueando las sanciones” contra la dictadura chavista.

“Así que cuando comparas las acciones de este presidente, nosotros nos opusimos al socialismo y estamos del lado de la libertad”, subrayó.

El domingo por la noche Axios publicó extractos de su entrevista con Trump, quien declaró a ese medio que podría considerar una reunión con Maduro y que no confiaría plenamente en Guaidó. Declaraciones que representan un giro de 180 grados en su política hacia Venezuela.

“Podría pensarlo (...) A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones (...) Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado”, manifestó Trump, refiriéndose a un posible encuentro con Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo y con una recompensa de USD 15 millones por informaciones que faciliten su captura.

Según reporta Axios, el jefe de Estado norteamericano también mostró sus reservas hacia el titular de la Asamblea Nacional e indicó que no tiene mucha confianza en él. “(Guaidó) fue elegido. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije, a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. De una u otra manera, no creo que fuera muy significativo”, dijo Trump, de acuerdo a lo reportado por el medio digital.

Sin embargo, este lunes el presidente de Estados Unidos aclaró en su cuenta de Twitter que sólo se reuniría con Maduro “para discutir una cosa, su salida pacífica del poder”. Además, destacó que siempre ha estado “en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela”, y que su gobierno se mantiene “del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro”.

El presidente estadounidense ya había manifestado una vez la posibilidad de la reunión, pero fue en declaraciones realizadas en 2018, antes de que el gobierno estadounidense vuelque todo su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado. Maduro viajó a Nueva York para la asamblea general de la ONU en septiembre de ese año, aunque no llegó a concretarse la cita.

En febrero, Trump recibió con honores en la Casa Blanca a Guaidó, que dos días antes había acudido como invitado al discurso anual del mandatario sobre el estado de la Unión en el Capitolio, durante el cual recibió una ovación de pie tanto de los republicanos como de los demócratas. En ese momento, Trump prometió “aplastar” la “tiranía” de Maduro.

