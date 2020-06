1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 17 Junio 2020

El presidente de Honduras fue hospitalizado el miércoles por la COVID-19 y está siendo tratado por neumonía, un día después de dar positivo por la enfermedad, dijo un funcionario gubernamental de salud.

El presidente, Juan Orlando Hernández, fue admitido después de que las pruebas de laboratorio y las radiografías revelaron la neumonía, y estaba recibiendo medicamentos por vía intravenosa, dijo el funcionario de salud, Francis Contreras, en un comunicado televisado a los medios de comunicación.

Sin embargo, Contreras trató de tranquilizar al país sobre la condición del presidente. “Su estado general de salud es bueno”, dijo Contreras, y agregó que el equipo médico del presidente había recomendado que lo trataran como paciente hospitalizado en lugar de que se quedase en casa.

El ingreso de Hernández al hospital ocurrió horas después de que anunciara, en un comunicado televisado el martes por la noche, que había dado positivo por el coronavirus, uniéndose a un reducido número de líderes mundiales infectados en la pandemia que ha arrasado el mundo y alcanzado los pasillos del poder de varios gobiernos.

En su declaración televisada del martes por la noche, Hernández dijo que estaba lo suficientemente bien como para seguir trabajando de forma remota y sería examinado para determinar los próximos pasos. Los médicos recomendaron descanso, agregó.

Dijo que comenzó a sentirse mal durante el fin de semana y que su diagnóstico fue confirmado más tarde el martes.

“Me siento con suficiente fuerza y energía para seguir adelante y vencer esta pandemia,” dijo. “Vamos a salir adelante de esta situación. En lo personal, confío en Dios, en los médicos hondureños y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad”.

Hernández dijo que su esposa y dos de sus colaboradores también se habían infectado. Dijo que su esposa, Ana García, era positiva pero asintomática.

También alentó a los hondureños a continuar siguiendo las medidas de distanciamiento social, algo que él no había podido hacer. “Por mi trabajo no he podido quedarme 100 por ciento en casa”, dijo.

Conforme el virus ha rebotado por el planeta, el continente americano se ha convertido en epicentro del brote. Brasil reporta la mayor cantidad de muertes, detrás de Estados Unidos y países como Perú, Chile y México reportan juntos cientos de miles de casos confirmados.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en una publicación de Twitter, expresó su solidaridad con Hernández y le deseó “pronta recuperación”. (The New York Times)