Detalles Publicado el Domingo, 31 Mayo 2020

De costa a costa, más de 30 ciudades del país, incluidas Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C., vivieron una noche de masivas manifestaciones que terminaron con fuego en protesta por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, donde también continuaron las protestas.

Videos publicados por periodistas y ciudadanos dan fe de cómo la Policía de cada capital se vio rebasada por la indignación mostrada con violencia.

En varias colecciones de imágenes se muestra cómo los oficiales parecen obviar cualquier protocolo de contención de protestas y agreden a participantes, como ocurrió en Nueva York, donde una camioneta del NYPD se lanzó contra los manifestantes.

Desde la semana pasada se reportaron movilizaciones en 50 estados, pero este fin de semana al menos 25 ciudades de 16 entidades impusieron toques de queda ante la violencia de manifestantes.

La exigencia de los inconformes es que las autoridades impongan cargos contra los cuatro oficiales que estuvieron implicados –o testificaron– la muerte de Floyd, cuando el ahora expolicía, Derek Chauvin, colocó su rodilla en el cuello hasta causarle la muerte.

Los manifestantes también consideran que los cargos contra Chauvin, acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, son insuficientes, además de acusar opresión de la comunidad afroamericana.

La tarde del sábado, en Nueva York, el presidente del Consejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, criticó las acciones de elementos del NYPD, por lanzar una camioneta hacia manifestantes.

“Esto es indignante. Manejar vehículos policiacos contra multitudes de manifestantes no es una forma de reducir la presión. Empujar y golpear a personas no violentas no es desescalar. Si la intención de NYPD es mantener a la gente segura, este no es el caso”, acusó. (eldiariony)

