Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que Sudamérica se está convirtiendo en el nuevo foco de la pandemia del coronavirus.

Durante una conferencia virtual sobre el estado actual de la covid-19 en el mundo, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, dijo que están viendo cómo varios países de Sudamérica han tenido en días recientes un "considerable aumento" de los contagios.

"En cierto sentido, Sudamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad", dijo Ryan. "Existe una preocupación en muchos de esos países", agregó el especialista.

Brasil a la cabeza

Michael Ryan hizo énfasis en la situación de Brasil, que hasta este viernes 22 de mayo registra 291.579 casos confirmados de coronavirus y 18.859 decesos, según la última actualización de la OMS.

El funcionario del organismo hizo énfasis en los estados brasileños que concentran la mayoría de contagios: Sao Paulo, Río de Janeiro, Ceará, Amazonas y Pernambuco.

"La tasa de letalidad más alta [de Brasil] está en Amazonas, con una tasa de 490 infectados por cada 100.000 habitantes, que es muy alta", dijo el especialista.

Brasil es la nación más afectada en América Latina y el Caribe por la pandemia del coronavirus.

El Gobierno de Jair Bolsonaro se ha opuesto a decretar una cuarentena a nivel nacional con el objetivo de no parar más el funcionamiento de la economía. No obstante, gobernadores de los 27 estados de Brasil han tomado medidas de aislamiento regionales, cerraron los comercios no esenciales y suspendieron el transporte entre estados. (RT)