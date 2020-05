1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 11 Mayo 2020

La policía local de Valencia va a enviar un informe a la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre el presunto incumplimiento del estado de alarma por parte del arzobispado de Valencia con motivo de la celebración este domingo del día de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad.

Tras la celebración de una misa a puerta cerrada, oficiada por el cardenal Antonio Cañizares, el arzobispado ha abierto la puerta de la basílica y ha mostrado la imagen, momento en el cual se han congregado junto a la entrada unas 300 personas, según fuentes municipales.

Al cabo de unos cinco minutos, la figura ha sido introducida de nuevo en el templo, pero se han abierto las puertas y han entrado decenas de personas. Una portavoz del arzobispado ha afirmado que en todo momento se ha mantenido la distancia y que no se ha infringido la normativa del estado de alarma.

La portavoz ha admitido que no se había advertido ni a la Delegación del Gobierno ni a la Concejalía de Seguridad Ciudadana el hecho de que fuera a exhibirse la imagen, porque “no estaba previsto” y la decisión se ha adoptado al concluir la misa. Respecto al hecho de que después se abrieran las puertas, la ha asegurado que se ha actuado del mismo modo que se lleva haciendo desde el 14 de marzo: se permite entrar para orar durante unas horas al día guardando la distancia, pero no se celebran misas. La misma fuente ha resaltado que la diócesis de Valencia ha sido “especialmente prudente” durante el actual estado de alarma y que ha recibido críticas por no abrir más templos ni celebrar la eucaristía.

En circunstancias normales la festividad de la Geperudeta (Jorobadita) habría reunido este segundo domingo de mayo a miles de devotos en la plaza de la Virgen, y la celebración habría alcanzado su clímax con el traslado de la imagen desde la basílica a la vecina catedral, con cientos de brazos estirándose para intentar tocarla. En previsión de que pudiera producirse una congregación de personas, tres patrullas de la policía local vigilaban las inmediaciones del templo, pero la apertura de las puertas les ha pillado por sorpresa y en número insuficiente para controlar la situación y se han limitado a pedir a los fieles que permanecían en el exterior y se dirigían hacia la entrada de la basílica que guardaran las distancias de seguridad.

“Las instituciones que son referentes para la sociedad deben ser responsables, más allá de las sanciones que puedan imponerse, y hoy lo que se ha visto en la basílica no ayuda en nada”, ha afirmado a este periódico el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano.

El artículo 11 del decreto del estado de alarma establece que la asistencia a los lugares de culto “se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Lo grave en este caso, apunta Cano, es que no se hubiera advertido a las autoridades previamente la intención de mostrar la imagen (algo que probablemente no se hubiera permitido por el riesgo de concentración de personas que entrañaba), lo que ha generado una aglomeración sin que existiera un dispositivo suficiente. La policía local va a remitir el informe de lo sucedido este domingo a la Delegación del Gobierno, que será la encargada de decidir si lleva aparejada una sanción. (elpais.com)