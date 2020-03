1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 26 Marzo 2020

Según informa Global Times, un trabajador de la provincia china de Shandong comenzó a sentirse mal durante un trayecto de autobús el pasado lunes 23 de marzo. Inmediatamente fue trasladado al hospital, pero no pudo hacerse nada por salvar su vida. El fallecido dio positivo por hantavirus, pero afortunadamente es muy poco probable que el resto de los pasajeros del transporte público pudiera haber sido contagiado.

Al igual que el COVID-19, el hantavirus se transmite principalmente a través de animales, en este caso por inhalación de restos fecales y de orina de ratas y ratones. El virus podría transmitirse hipotéticamente entre humanos por el mismo tipo de fluidos, circunstancia mucho más improbable que un contagio de coronavirus.

A pesar de las explicaciones tranquilizadoras de los expertos en virología, las informaciones acerca de la pandemia global de COVID-19 monopolizan el clima de opinión mundial, por lo que no han tardado en aparecer voces alertando de la posibilidad de que se origine una situación similar con el hantavirus. Cabe destacar que ambos patógenos surgieron en China, un país que se muestra especialmente sensible a este tipo de crisis, así que no es de extrañar que la población local haya recibido con preocupación la noticia de la muerte del trabajador por hantavirus.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

El hantavirus comparte con el coronavirus los síntomas de fiebre, escalofríos, dificultad respiratoria y dolor de cabeza, motivo por el cual es fácil confundirlo con casos de gripe o resfriado comunes. Eso sí, es habitual que el hantavirus derive en casos graves de neumonía.

Este virus no es exclusivo de China, ya que también se han detectado casos en Norteamérica y Sudamérica. Sin embargo, en los pacientes que han contraído la enfermedad en Asia se observa la aparición de trastornos renales, además del resto de síntomas. Por las características del hantavirus, la población de riesgo sería muy similar a la del COVID-19, es decir, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias previas. Eso sí, en este caso los niños también serían población de riesgo./p>

¿Deberíamos preocuparnos por la aparición de casos de hantavirus?

En principio, no. La propagación del hantavirus no es tan sencilla como la del coronavirus, ya que requiere la existencia de fluidos contaminados que se puedan inhalar. A día de hoy, no se han detectado apenas casos de transmisión del virus entre personas, salvo en la cepa sudamericana, que parece presentar algunas particularidades.

