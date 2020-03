1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Marzo 2020

La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de toda la hostelería desde el sábado con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press. El Covid-19 ya deja más de 2000 contagiados y 40 fallecidos en la región.

Esa es una de las primeras fases, como contó El PAÍS, del plan elaborado para una restricción progresiva de la movilidad, que culminaría, de ser necesario, en el cierre parcial de partes de Madrid, o de su totalidad, en caso de máxima emergencia. Las autoridades consideran que aún no se ha llegado a ese escenario, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es refractaria a suspender el transporte público, según fuentes conocedoras de su estrategia.

“Si la población no se conciencia de que hay que permanecer en casa, y de que vamos a pasar dos o tres semanas muy difíciles, va a ser muy difícil contener al virus”, ha dicho Aguado durante una entrevista en La 1. “Si tenemos que tomar medidas más drásticas lo vamos a hacer”, ha seguido. “El Gobierno tiene que tomar ya medidas más contundentes, medidas que afecten a la movilidad de las personas, tiene que coger el toro por los cuernos y tomarse en serio este virus en el conjunto del país. Le pido a Sánchez que tome medidas más contundentes. Tiene que tomar cartas ya”, ha añadido. Y ha ejemplificado: “Aunque cerráramos las 66 carreras de Madrid con salida a otras provincias, de nada sirve si no se toman medidas desde el Gobierno de España. Cerrar el aeropuerto de Barajas, suspender la circulación de trenes o cerrar las carreteras radiales es una competencia exclusiva del Ministerio. Si esta decisión se toma, la acataremos y tendrá que ser extensiva a todo el país. Le pido al señor Sánchez que deje pasar los días sabiendo que la progresión de la curva de contagios es matemática”.

Madrid ya ha tomado distintas medidas que alteran la vida diaria para evitar las aglomeraciones y así dificultar la propagación de un virus que está alcanzando cuotas de aumentos de contagios del 40%. Entre ellas, suspender todas las clases durante 15 días, cerrar las casas de mayores o prohibir cualquier evento que reúna a más de 1.000 personas bajo techo.

El alcalde de la capital ha recordado que están cerradas las zonas infantiles de los parques y aunque por el momento no se ha decidido el cierre de grandes zonas verdes como el Retiro, no se permitirán que haya “demasiadas personas reunidas en un foco concreto”, según ha afirmado en una entrevista en Antena 3. “Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo”, ha dicho, haciendo especial hincapié en los jóvenes. En la noche de este jueves apenas había gente en los locales que aún permanecían abiertos.

Hay más de 31.000 bares y restaurantes -negocios de comida y bebida-en la región, según datos de la Asociación de Hosteleros. La Comunidad de Madrid cuenta con más 2.600 empresas entre discotecas y salas de fiestas, bares de copas, teatros y musicales, productoras de festivales y eventos culturales, tablaos, restaurantes de espectáculo, verbenas y entidades festeras. Emplea a 20.800 trabajadores y, en cuanto al nivel económico, el sector recreativo representa el 1,6% del PIB regional, con 3.500 millones de euros de facturación.

En la Comunidad se trabaja en ampliar la atención sanitaria disponible medicalizando hoteles y residencias. El personal sanitario reconoce estar “agotado” y muestran preocupación por la falta de materiales. (elpais.com)