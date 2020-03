1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Viernes, 13 Marzo 2020

El reconocido especialista chino en enfermedades respiratorias Zhong Nanshan aseguró hoy jueves que la pandemia global de COVID-19 podría estar controlada "para junio" si la mayoría de países actúan como China y otorgan importancia de nivel nacional a los esfuerzos de respuesta.

Zhong hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa celebrada el jueves en la ciudad de Guangzhou, en la provincia sureña china de Guangdong.

''Yo sé que algunos países han hecho un buen trabajo, pero otros no. Algunas naciones han alertado a la ciudadanía para que esté alerta ante el virus y no lo trate como una gripe. Nuestra estimación sobre el control global para junio se basa en las medidas positivas tomadas por estos países, pero el período será más prolongado si el mundo no presta gran importancia y actúa para enfrentar esta amenaza y la capacidad infectocontagiosa del virus'', añadió Zhong.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó el miércoles al brote de COVID-19 como "pandemia" porque el virus continúa propagándose en todo el mundo y exhortó a la comunidad internacional a tomar acción urgente y agresiva para contener la pandemia.

Zhong dijo que la OMS declaró el brote de coronavirus como pandemia, lo cual demanda que los países tomen más medidas. Zhong pidió a todos los países responder a la iniciativa de la OMS y realizar intervenciones a nivel nacional.

Actualmente, el índice de mortalidad en Italia es de alrededor de 6 por ciento, y en Francia y España de entre 2 y 3 por ciento, mientras que el índice de mortalidad promedio en China es de 4 por ciento. El índice de mortalidad en Wuhan y en Hubei, epicentro del brote, es de alrededor de 4 por ciento, pero la tasa en otras provincias fuera de Hubei es muy baja, dadas las efectivas medidas de prevención y control que se han tomado, indicó Zhong.

La experiencia de China puede ayudar al mundo a evitar el desvío en su lucha contra el brote de COVID-19 y el índice de mortalidad del actual brote de COVID-19 en ultramar es similar a las primeras etapas en Wuhan, añadió Zhong.

Zhong dijo que su equipo ha intercambiado ideas sobre la prevención y control de la epidemia con la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Japón, Singapur y varios países europeos, y ha enviado expertos chinos a Italia para facilitar más la comunicación.

Es esencial fortalecer los intercambios entre China y regiones de ultramar dado que la experiencia de China y las lecciones aprendidas en los últimos dos meses pueden ayudar al mundo a reducir tanto la prevalencia como los índices de mortalidad, afirmó Zhong.

China dijo hoy jueves que el pico del brote de COVID-19 en el país está superado, horas después de que la OMS declaró la epidemia como una pandemia.

Continúa el descenso el número de casos nuevos y la situación general de la epidemia se mantiene en un bajo nivel en China. El número de nuevos casos confirmados en Wuhan ha disminuido a un sólo dígito, con apenas ocho casos reportados el miércoles. Ningún casos nuevo se ha reportado en otras ciudades de Hubei en una semana, informó la Comisión Nacional de Salud de China.

Sin embargo, actualmente hay más de 118.000 casos confirmados en 114 países y regiones, y 4.291 personas han perdido la vida. El número de casos, decesos y países afectados por el coronavirus podría elevarse aún más en los próximos días y semanas, advirtió la OMS.

China básicamente ha contenido la propagación del coronavirus luego de que un número de regiones a nivel provincial no han reportado nuevos casos durante varios días, pero los nuevos riesgos provienen primordialmente de casos importados, señaló Zhong.

Para el miércoles en la noche, se habían reportado 85 casos importados, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud.

Reducir los riesgos de casos importados de COVID-19 se ha convertido en una prioridad en los esfuerzos de control y prevención de la epidemia en China, añadió Zhong.

Los casos importados a menudo llegan a China con algunos síntomas, pero no necesariamente fiebre, por lo que se deben hacer más esfuerzos para monitorizar los casos, dijo Zhong, sugiriendo que se utilicen pruebas de ácido nucleico en casos de emergencia. (Xinhua) (jtr)