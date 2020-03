1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El escenario de la epidemia del coronavirus ha cambiado. Con un millar de casos confirmados, casi el doble que el domingo a la misma hora, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asumido por primera vez que hay una “obvia transmisión comunitaria” en dos comunidades autónomas: Madrid (que ha duplicado los casos en 24 horas, hasta llegar a 469) y País Vasco (que suma 149). Esto obliga a tomar medidas adicionales. Algunas ya las están anunciando las comunidades (como el cierre de todos los colegios y universidades en Vitoria), otras se están decidiendo este lunes y se anunciarán de forma inminente. Los fallecidos por esta causa en España son ya 28, según los datos conocidos hasta las 16.00 de este lunes.

Hasta ahora Simón siempre hablaba de focos controlados, con algunos casos de origen desconocido, pero que estaban en investigación. La transmisión comunitaria es el cuarto nivel de los cuatro que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primero es previo a tener positivos; el segundo es cuando se registran casos aislados; el tercero, el de los grupos de contagio controlados, como sucedía hasta ahora en España, según Sanidad.

En una rueda de prensa en la que inusualmente se han recortado las preguntas a tres para todos los periodistas, Simón no ha aclarado si Sanidad asume que el escenario de contención, el que se venía considerando hasta ahora, ha pasado ya al de mitigación en las dos zonas con brotes descontrolados. Más allá de la nomenclatura, esto supone un cambio de métodos: pasar de detectar y seguir casos para aislarlos a imponer medidas de distanciamiento social, como las que ya anuncia el País Vasco. O como las que se están adoptando en Francia, que ha decretado la suspensión de eventos con más de 1.000 personas, o Italia, con cuarentenas masivas.

Poco después de la comparecencia de Simón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ante los medios de comunicación que su Gabinete lleva dos semanas preparando un plan de choque que se presentará “cuanto antes”. No ha dado ningún detalle de en qué consistirá.

Los dos grandes focos existentes son el centro de mayores de Valdemoro (Madrid) y los contagiados en un entierro en Vitoria hace dos semanas. “En el País Vasco, el incremento se centra solo en Álava, sobre todo en Vitoria de forma moderada, y luego en un municipio cercano a Haro, en La Rioja (donde residen una treintena de contagiados). Es un brote del mismo grupo de riesgo”, ha dicho Simón. Los positivos han pasado de 102 a 149, mientras que en La Rioja han subido de 55 a 81. “En el resto de España la percepción es muy distinta a la de estas dos zonas”, ha asegurado. “Vamos a tener ahora una reunión con la Comunidad de Madrid para ver qué impacto tiene este incremento en la necesidad de tomar nuevas medidas y no dejarnos llevar por la percepción en zonas en que pueda haber un exceso poblacional”, ha adelantado.

La epidemia de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, ya había dado un salto cuantitativo en España el día anterior, cuando el número de fallecimientos había crecido un 70%, de 10 a 17, con un 20% más de casos. El escenario oficial, hasta este domingo, era el de contención: identificar contagios, aislarlos y rastrear su origen para que no haya una trasmisión comunitaria descontrolada.

El sistema sanitario de las zonas más afectadas ya está notando la sobrecarga. Simón ha hablado este lunes de “estrés” en algunas de ellas. En Madrid se ha puesto en marcha un sistema de asistencia a domicilio para los enfermos que puedan pasar la enfermedad en casa. La capacidad que tengan los ciudadanos para vigilar su aislamiento en los casos más leves —son la mayoría, el 80% no requiere hospitalización— será crucial para determinar el futuro de la epidemia. Un artículo de la revista The Lancet del pasado viernes aseguraba que el comportamiento individual será crucial para controlar el coronavirus. “Las acciones personales podrían ser más importantes que las acciones gubernamentales en las democracias occidentales”. Esto incluye, como insisten las autoridades, el lavado de manos, toser en la parte interna del codo y vigilar síntomas para no exponer a otras personas. (El País)