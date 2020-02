1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 20 Febrero 2020

La ecuatoriana Angélica Cevallos lucha por salir de Venezuela, en medio de un enredo burocrático y falta de coordinación entre ambos países por motivo de su doble nacionalidad. Esto sucedió después de asistir al funeral de su hermano, quien falleció tras padecer de cáncer.

Angélica es ecuatoriana y también posee la nacionalidad venezolana, ya que su madre era de ese país. Con el usuario @PichiBlu_e, a través de Twitter ha contado su historia y mostrado el drama de los venezolanos que luchan para conseguir un pasaporte, un documento que se tarda en ser emitido y que es prácticamente imposible de costear para la mayoría de venezolanos.

“Y en medio de todo hoy tengo mucho que agradecer, tengo pasaje y mi hermano empieza tratamiento ¡Mientras haya vida, hay esperanza! Y muero de ganas por llegar a ver a mis sobrinos”, escribió Angélica el pasado 2 de febrero de 2020, escribió.

Pasaron cuatro días y Angélica entendió el verdadero cuadro de salud de su hermano. “Tengo un gran motivo para llorar, pero decidí sonreír y mandar la mejor energía posible para que mi hermano se recupere. Mientras haya vida hay esperanza”.

El 15 de febrero, hizo saber al mundo que la vida de su hermano había muerto. “Mi hermano descansó, en la hora de la misericordia, me pidió que no lo llore, no sé si pueda hacerlo”.

Tres días después tuvo que enfrentar la realidad, cuando ya quería volver a Ecuador: “Urgente: ¿Algún experto en derecho internacional por acá? Necesito saber si me pueden negar la salida de Venezuela siendo ecuatoriana-venezolana nacida en Ecuador”.

El pasado martes 18 de febrero de 2020, Angélica fue al consulado de Ecuador en Caracas, allí le dijeron que no podían ayudarla. “En el Consulado me dicen que no me pueden ayudar, me siento totalmente desamparada a la voluntad de migración venezolana ¿Cómo puede pasar esto, @CancilleriaEc?”.

Ayer, miércoles 19 de febrero, volvió a escribir sobre su situación. “Soy ecuatoriana, nacida en Quito, residente en Ecuador, sin moverme a residir en ningún otro lado desde hace 22 años. Mi nacionalidad venezolana es por ser hija de madre venezolana. Sólo quiero regresar a mi país a continuar tranquila mi vida”.

Este jueves 20 de febrero, a las 04:00 de Ecuador pidió a sus seguidores en Twitter que estuvieran pendientes de ella: “Siendo las 05:12 hora de Venezuela, 04:12 hora de Ecuador, me estoy alistando para estar lo más temprano posible haciendo las gestiones para mi retorno. No voy a tener Internet, solo WhatsApp, pero por favor estén pendientes de mí”.

