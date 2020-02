1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Febrero 2020

De forma unánime, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobaron una norma que elimina los costos de roaming internacional, informó Jorge Hernando Pedraza, Secretario General del organismo.

La Decisión 854 fue aprobada este martes 19 de febrero del 2020 por los ministros de telecomunicaciones durante el Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión ampliada que se desarrolla en Cartagena, Colombia, a propósito de los 50 años de la Comunidad Andina.

Según Pedraza, los usuarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia podrán acceder al servicio de roaming internacional (voz, datos y SMS de telefonía celular), pagando tarifas similares a las que pagan dentro de su país de origen. Para alcanzar este objetivo, la norma prevé una senda progresiva decreciente en las condiciones tarifarias del mercado mayorista y minorista.

“A partir del 2022, no habrá una tarifa, plan tarifario o recargo adicional por el servicio de roaming internacional entre los países de la CAN, lo cual representa un beneficio directo para el bolsillo de todos los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos y el cumplimiento del mandato del Acuerdo de Cartagena, que es el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Andina”, afirmó Pedraza. Esta acción beneficiará a más de 111 millones de personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señala la CAN este 19 de febrero de 2020 en un comunicado de prensa.

La norma incorpora aspectos relevantes en materia de derechos de los usuarios de roaming internacional, en particular en lo referido al acceso a la información, la libre elección del servicio (activación y desactivación), respuesta rápida y eficaz a las solicitudes, quejas o reclamos derivados de la prestación del servicio.

“Esta Decisión contribuye al fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos andinos a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y con ello a dirigir los esfuerzos de los países de la CAN, a cerrar de manera eficaz y efectiva la brecha digital”, reafirmó el Secretario.

Los representantes de cada país, que se dieron cita en Cartagena, felicitaron la medida. El viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Diego Caicedo, saludó la aprobación y comentó que “es un momento importante e histórico para los países de la Comunidad Andina, porque hemos logrado sacar adelante una decisión que beneficia a los ciudadanos de a pie”.(ElComercio)