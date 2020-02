BBC Mundo de Londres

Miércoles, 19 Febrero 2020

"No le tenemos miedo al combate militar", dijo el presidente Nicolás Maduro este lunes, durante un encuentro con los altos jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB).

El mandatario venezolano hacía entonces un balance sobre las maniobras militares realizadas en ese país durante el fin de semana, bajo el nombre de "Escudo Bolivariano 2020", y cuya continuidad garantizó.

"Los ejercicios militares 'Escudo Bolivariano 2020' se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región", dijo.

Sus palabras parecían tener entre sus destinatarios, además de los venezolanos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de querer agredir a su país.

"No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armasen la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela", afirmó.

Sus palabras, sin embargo, no llamaron tanto la atención como su vestimenta: un uniforme militar en cuyas charreteras aparecen dos palmas doradas y una estrella.

Se trataba, nada menos, que del uniforme de comandante en jefe de la FANB. Uno que hasta ahora Maduro no había utilizado.

De civil a comandante en jefe

El uniforme que vistió Maduro este lunes fue creado en 2008 expresamente para el fallecido mandatario Hugo Chávez Frías y, de hecho, fue el que tenía puesto durante su velorio en marzo de 2013, según reseñó en su momento el diario El País.

La carrera como militar profesional del fallecido mandatario venezolano culminó cuando este encabezó un fallido golpe de Estado en 1992, ostentando el rango de teniente coronel.

Pese a su pase a retiro, Chávez siguió cultivando su proximidad con el mundo militar.

"Chávez siempre tuvo esa idea de volver a los cuarteles y de ascenderse y lo hizo a través de las leyes habilitantes, con el argumento de que siendo presidente tenía el grado de comandante en jefe y que lo que le faltaba era asumir la parafernalia militar", le dice a BBC Mundo Javier Ignacio Mayorca, periodista y consultor venezolano especializado en temas de seguridad.

Aquel ascenso de Chávez se produjo tras una reforma legal en 2008.

Entonces, el difunto mandatario estrenó su nuevo grado militar y su nuevo uniforme que, según el analista venezolano Edgar Otálvora, fue elaborado imitando uno que usaba el exmandatario cubano Fidel Castro.

Mayorca afirma que el ascenso de Chávez a "comandante en jefe" y su uso del uniforme no generaron mayor polémica por tratarse de un militar retirado y porque el cambio estaba consagrado en la ley.

Destaca, sin embargo, que lo que sí ha causado polémica es el hecho de que desde la llegada al poder del chavismo en Venezuela, la ley que rige a las Fuerzas Armadas ha sido modificada en siete ocasiones, de las cuales solamente en una hubo oportunidad de someterla a discusión por parte de la sociedad.

"El problema es que esa ley y las anteriores fueron impuestas de una forma bastante arbitraria. La única que fue discutida y que hubo oportunidad de que fuera digerida por la sociedad civil fue la de 2005, las otras tuvieron procedimientos excepcionales que pasaron por encima de las atribuciones del Parlamento", apunta el experto.

Mayorca considera significativo que Maduro haya recurrido a usar este uniforme al momento de presentar los resultados de unos ejercicios militares.

"Maduro no tiene realmente una conexión con la Fuerza Armada. Él es visto como alguien ajeno, poco conocedor del tema. Los militares tienen un nivel de rechazo hacia él y hacia su gestión que es similar al que muestra el resto de la sociedad venezolana", opina.

"Desde luego, él necesita establecer algún tipo de comunicación, de proximidad, con los militares y es por esto que empieza a acudir a la parafernalia militar con el grado de comandante en jefe", agrega.

El experto descarta que el uso del uniforme por parte de Maduro genere algún tipo de reacción entre los militares venezolanos.

"Los cuarteles están ahora realmente preocupados de qué van a comer y no les importa si Maduro viste o no viste", concluye Mayorca.



