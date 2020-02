1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 16 Febrero 2020

Entrevista a Ivonne Baki, embajadora de Ecuador en Estados Unidos.

¿Por qué se eligieron cuatro temas específicos para tratar en esta visita?​

Se ha mencionado que son cuatro tratados: comercio, educación, seguridad y anticorrupción. Al final, estamos hablando todos los temas que nos interesan. Estos temas que hemos puesto sobre la mesa son aquellos en los que tenemos más apoyo, más que todo en el tema comercial y económico.

Lo comercial es la base...

Eso es lo más importante, pero también queremos seguridad. Todo se vincula. Si tenemos comercio tenemos inversión. Si hubiésemos tenido un acuerdo hace tiempo, estuviéramos con USD 12 000 o 14 000 millones de inversión como tienen Perú y Colombia. Y como tendremos inversiones, tendremos trabajo y ya no habrá delincuencia.

Se impusieron tiempos cortos para finiquitar los acuerdos. Se ve que hay voluntad política de EEUU

Es verdaderamente increíble la voluntad, el apoyo y la apertura. Lo primero que le dijo Trump al presidente Moreno fue: ¿qué más puedo hacer? Porque sabe que Ecuador ha acogido a más de 400 000 venezolanos y que el país hace una gran labor, lo hacemos con toda la buena voluntad.

¿La meta que se impusieron fue de cuatro meses?

Sí, porque soy de las personas que les gusta hacer las cosas rápido. No hay tiempo que perder, no se olvide que estamos en Estados Unidos en un año electoral y en el Ecuador también. Entonces hay que hacer las cosas rápidamente. Tanto que la Usaid llega otra vez en abril, también viene el principal de Comercio Internacional y así también otros altos funcionarios de educación y de seguridad de EE.UU.

¿La iniciativa de hacerlo rápido fue de Ecuador o de Estados Unidos?

De los dos países.

Un acuerdo comercial tiene que pasar por filtros, el primero entre los poderes ejecutivos. ¿Eso está listo?

Sí. Hay que ver lo que pasó con China, cómo hicieron los Estados Unidos el acuerdo comercial con China. Una vez que el Ejecutivo puede decir estamos de acuerdo, de ahí lo demás surge. Y ahí estamos.

Luego habría que arreglar algunas controversias como Chevron, la piratería informática, los juicios...

Todo tiene solución, solo que nosotros siempre complicamos todo. Se pueden encontrar soluciones. Cuando hay decisión política de los dos lados, las cosas surgen. En todos los temas que mencionó, se solucionará porque hay voluntad política de arreglarlo.

¿El tema de la Cámara de Representantes en Estados Unidos cómo está?

Bien. Tuvimos una reunión muy importante, porque hay que estar con todos. Estuvimos condecorando a la congresista ecuatoriana de Florida, Debbie Mucarsel, que es una persona que quiere mucho al Ecuador y nos está apoyando bastante. ¿Y a quién invité? A la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso. Además, tuvimos reuniones con la Cámara de Senadores, tanto republicanos como demócratas. Hay que conocer el sistema: hay que hacerse amigos, incluso de los ‘staffers’ (ayudantes de los legisladores), no solamente conocer a los principales senadores. En marzo va a Ecuador un grupo de congresistas para que vean las cosas, hay que trabajar con el Congreso, con el Senado para tener resultados rápidos, este año se acaba el SGP y eso lo aprueban las dos cámaras.

Al estar apegados a Trump, del lado republicano, ¿qué probabilidad hay de apoyo demócrata?

Siempre hay que estar trabajando en todos los frentes. En eso siempre hay que ser amigos. Yo me llevo con todos. La diplomacia es saber cómo entenderse aunque haya dificultades. Es el arte de lo posible. La diplomacia es saber eso y poder decirle a una persona que se vaya al diablo de tal forma que esa persona corra hacia el infierno.

¿Es decir que nosotros no estamos tan inclinados hacia el lado republicano?

No. Estamos abiertos. Los republicanos nos han abierto las puertas, pero eso no quiere decir que dejo lo otro afuera. Yo tengo amistades demócratas excelentes. Hay que ver los dos lados.

¿Qué fue lo más difícil de esta negociación?

El tiempo. Hubo el tiempo justo para conseguir todas esas cosas que se ven. Me faltó tiempo para más cosas, pero lo hicimos. Incluso mañana (sábado 15) me voy a Catar para despedirme, porque no alcancé a hacerlo.

¿Cómo la organizó?

Cuando llegamos hicimos una reunión para ver las cosas que queríamos, qué es lo querían en la agenda, qué se podía hacer. La Embajada se encargó de la reunión con la Cámara de Comercio. Organizamos la reunión con algo diferente, y pensamos en el Atlantic Council que tiene ‘‘think tanks’, y senadores republicanos y demócratas... Del Gobierno querían algo diferente.

Tampoco estaba previsto que hubiera una declaración conjunta...

A las 2 de la noche hablaba por teléfono con el jefe del National Security Council, y así lo logramos. Hubo la decisión del presidente Trump y del Departamento de Estado.

¿Pidió esta Embajada?

Yo no pido nada. El Presidente decidió que venga acá. (El Comercio)