Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

El Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) que EE.UU. mantiene con Ecuador y otros 120 países en desarrollo vence el 31 de diciembre de 2020.

El presidente Lenín Moreno se anticipará hoy miércoles 12 de febrero, en su cita con su homólogo Donald Trump, para gestionar la renovación de estas preferencias y la inclusión de nuevos productos como brócoli, rosas, alcachofa y atún en funda dentro del sistema.

El SGP es un mecanismo unilateral a través del cual EE.UU. otorga condiciones de acceso preferencial a una selección de productos (tasas bajas o tarifa 0%). La Cámara de Representantes se pronuncia por su renovación cada tres años. A finales de este, la aprobación estará en manos de un nuevo gobierno.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport), gracias al SGP el país exporta unos $ 400 millones anuales en 300 productos como frutas tropicales, vegetales en conserva, artículos de madera, entre otros.

Por los aranceles no pagados los exportadores ahorran anualmente cerca de $ 40 millones. Es por ello que la renovación del SGP y la incorporación de nuevos productos es importante para que las exportaciones no petroleras del Ecuador no pierdan competitividad, explica el analista económico José Orellana.

A la par de la negociación de las preferencias, dice el experto, también es importante el diálogo con miras a la firma de un acuerdo comercial entre ambos países.

EE.UU. y Ecuador mantienen actualmente mesas de negocios para analizar este acuerdo. Este martes 11 de febrero, antes de partir a Washington, Moreno indicó que solicitará celeridad en las negociaciones. Puso como ejemplo el acuerdo con la Unión Europea (UE). “Ha mejorado y beneficiado a la productividad y exportaciones del Ecuador. Yo creo que se puede lograr exactamente lo mismo con EE.UU”.

EE.UU. es el principal socio comercial del mercado ecuatoriano. La balanza comercial se ha mantenido positiva desde 2001. En 2018 cerró con $ 1.847 millones a favor de Ecuador y hasta septiembre de 2019 fue de $ 1.663 millones, de acuerdo al Banco Central del Ecuador.

En cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED), en 2018 fue el décimo país que más invirtió en Ecuador y hasta el segundo trimestre de 2019 ocupó el sexto puesto.

Por otra parte, el secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán, indicó el lunes 10 de febrero de 2020 que Ecuador también mostrará su interés de sumarse a la iniciativa América Crece.

Este programa del gobierno estadounidense, lanzado a finales de 2019, busca catalizar la inversión del sector privado en infraestructuras en América Latina y el Caribe.

Su implementación incluye asistencia a los países para mejorar sus marcos regulatorios y estructuras de financiamiento. Además de reunirse con el presidente Trump, Moreno tendrá encuentros con el Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass.

Sobre esta cita José Orellana indica que se podría dialogar sobre un posible incremento en el cupo de financiamiento para Ecuador. Este es uno de los organismos internacionales que firmaron el acuerdo por $ 10.200 millones en 2019. (El Telégrafo)