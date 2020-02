1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

El senador Bernie Sanders ganó el puesto de líder demócrata el martes por la noche con una ligera ventaja, sobre Pete Buttigieg, cuando las primeras elecciones primarias en New Hampshire comenzaron a aligerar el campo de candidatos a la Presidencia de su partido, aportando al menos algo de claridad a una pelea de nominación presidencial empañada por disfunciones y dudas.

Amy Klobuchar también obtuvo una posición más fuerte en New Hampshire, quedando tercera en el resultado de la votación, a medida que se avanza hacia las elecciones primarias estado por estado que se avecinan.

Elizabeth Warren y Joe Biden estaban compitiendo por el cuarto lugar, y ninguno de ellos dos estaba en camino de recibir ningún delegado.

Mike Bloomberg ganó un lugar como candidato por escrito, ya que no está en la boleta electoral en el estado.

Los candidatos presidenciales demócratas Andrew Yang y Michael Bennet se retiraron de las elecciones de 2020 después de finales decepcionantes en New Hampshire.

Los dos hicieron sus anuncios por separado el martes por la noche, poco después de que cerraron las urnas en el primer estado primario de la nación.

Yang es un empresario que creó entusiasmo por su campaña presidencial al defender un ingreso básico universal que le daría a cada adulto estadounidense $1,000 dólares por mes.

Bennet es un senador de Colorado que apostó en gran medida por tratar de ganar New Hampshire, pero no logró ganar terreno.

Aún así, nueve candidatos demócratas permanecen en la competencia por la oportunidad de enfrentarse al presidente Donald Trump este otoño.

Los votantes de New Hampshire fueron a las urnas el martes para las primeras elecciones primarias de la nación, una semana después de los caóticos comités de Iowa.

El presidente Trump ganó fácilmente las elecciones primarias por el Partido Republicano en New Hampshire con una oposición mínima de otros candidatos de su partido.

Trump, haciendo campaña en New Hampshire el lunes por la noche, trató de inyectar caos en el proceso, reporta AP. El presidente republicano sugirió que los votantes de tendencia conservadora podrían afectar los resultados primarios demócratas del estado, aunque solo los demócratas registrados y los votantes que no estén registrados con ninguno de los partidos, pueden participar en las primarias presidenciales demócratas de New Hampshire.

“Escuché que muchos republicanos mañana votarán por el candidato más débil posible de los demócratas”, dijo Trump el lunes. “Mi único problema es que estoy tratando de descubrir quién es su candidato más débil. Creo que todos son débiles“. (eldiariony.com)