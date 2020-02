1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Febrero 2020

El Inpec confirmó en la mañana de este jueves el fallecimiento de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, más conocido en el mundo del crimen como Popeye. El exjefe de sicarios de Pablo Escobar estaba hospitalizado desde finales de diciembre de 2019 debido a una cáncer de estómago.

El exlíder de sicarios, de 54 años, estaba en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, donde la habían practicado una gastrostomía debido a un avanzado cáncer gástrico que lo aquejaba. Hasta el momento, la institución médica se ha negado a pronunciarse frente a la muerte de Velásquez Vásquez.

El pasado 23 de diciembre se conoció que Popeye había sido trasladado de Valledupar hacia Bogotá por cuestiones de salud. En ese entonces se conoció este se encontraba desde hace un mes internado en un hospital en Valledupar, ya que su estado de salud requería de atención especializada.

Popeye se encontraba recluido desde hace poco más de un año en la cárcel La Tramacúa, de la capital del César, luego de ser recapturado por la Fiscalía, que lo acusaba del delito de extorsión. Velásquez Vásquez es uno de los criminales que más años ha pasado en prisión, puesto que cumplió una pena de 23 años por los delitos que cometió al servicio del cartel del Medellín.

Fue capturado en 1991, acusado de ser el autor de más de trescientos homicidios ordenados por Pablo Escobar. En agosto del 2014, quedó en libertad condicional, pero, cuatro años después, en mayo del 2018, fue capturado de nuevo. En esta ocasión, el ente acusador lo señaló de tener vínculos con una extorsión y, posteriormente, fue vinculado formalmente al homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano.

A pesar de haber salido de prisión bajo libertad condicional, el sicario nunca se alejó de la controversia. En 2018, pocos días antes de su recaptura, Popeye realizó violentos comentarios a través de su cuenta de Twitter. “Germán así es millones. Pero al Combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del No. apoyarán con dinero, guardando en sus casas los combatientes, ayudando con Armas, medicinas… los colectivos Petristas los combatiremos con Todo. Con todo es con todo. Malditos”, fue el controvertido mensaje del exmiembro del cartel de Medellín.

El mensaje hizo que cientos de usuarios denunciaran la cuenta de Popeye, ante lo cual reaccionó: “Maldit@s Petristas denuncien mi tw. Los odio. Si no me puedo expresar...mi Fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no abra compasión. Amo Colombia soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No. mi familia.... Dios cuanto l@s Odio”.

Popeye tampoco se alejó del mundo de la mafia tras haber salido de prisión. En 2017, el lugarteniente de la mafia fue encontrado en un fiesta con el líder de la Oficina de Envigado alias Tom, cuando este último fue capturado por las autoridades. En ese momento se puso en tela de juicio la rehabilitación del sicario y se sospechó de su posible regreso al mundo del crimen. Frente a estos señalamientos, el ahora fallecido respondió "No es delito ir a una fiesta". (elespectador.com)