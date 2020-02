La empresa dueña del siniestrado helicóptero que transportaba a la estrella del baloncesto Koby Bryan, su hija y otras siete personas no tenía licencia para volar en condiciones de neblina, señalaron las autoridades.

La firma Island Express Helicopters estaba restringida a operar cuando el piloto pudiera ver el cielo despejado durante el vuelo.

Los informes dicen que el piloto contaba con un certificado federal que los habilitaba para volar el helicóptero mediante los instrumentos en la cabina.

Sin embargo, es probable que haya tenido poca experiencia haciéndolo, dicen los expertos.

Eso se debe a que tenía restringido volar por instrumentos debido a la licencia de la empresa.

Todavía se está investigando la causa del accidente que sucedió en condiciones de niebla al occidente de Los Ángeles, California. Bryant se dirigía a manejar el partido del equipo de baloncesto de su hija en un torneo juvenil local en la Academia Deportiva Mamba.

Entretanto, el equipo de los Lakers jugó el viernes su primer partido desde la muerte de Bryant contra los Trail Blazers de Portland, en el coliseo Staples Center en Los Ángeles.

El equipo rindió homenaje a Bryant durante el calentamiento visitiendo los números de la estrella -el 8 y el 24- mientras que miles de aficionados coreaban "¡Kobe, Kobe!".

El cantante Usher dio inicio al tributo formal cantando el tema espiritual "Amazing Grace", flaqueado por arreglos florales en la forma de los números 8 y 24.

Rindiendo homenaje al jugador icónico, la estrella de los Lakers LeBron James se dirigió al público: "El hecho que esté aquí ahora tiene un gran significado para mí", dijo.

"Voy a continuar con mis coequiperos, continuar con su legado, no sólo durante este año sino todo cuanto podamos seguir jugando el deporte de baloncesto que amamos, porque eso es lo que Kobe Bryant hubiera deseado".

En su cuenta de Twitter, los Lakers de Los Ángeles expresaron que celebraban "al chico que llegó aquí a los 18, se retiró a los 38 y se convirtió probablemente en el mejor padre que hemos visto en los últimos tres años".

¿Qué más se sabe del accidente?

Island Express Helicopters estaba restringida a volar bajo lo que se conoce como reglas de vuelo visual, que significa que los pilotos deben tener un panorama despejado afuera de la nave y durante el día, según indicó a la agencia Reuters Keith Holloway, un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU.

A la empresa no se le permitía volar usando sólo los instrumentos de la cabina.

Holloway dijo que no se sabe si el piloto, Ara Zobayan, estaba volando con instrumentos en el momento del choque.

Zobayan tenía licencia de vuelo con instrumentos, expresó a la publicación Forbes Kurt Deetz, un expiloto de esa empresa que piloteó a Bryant durante dos años.

Sin embargo, añadió: "No creo que hubiese tenido (experiencia) alguna entre la nubes".

Los pedidos de comentario a Island Express fueron referidos a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El jueves, la empresa manifestó que estaba suspendiendo operaciones.

"El impacto del accidente afectó a todo el personal, y la gerencia decidió que los servicios serían sus pendidos hasta el momento de se considere apropiado para el personal y los clientes", dijo en un comunicado.

La nave -un Sikorsky S-76B- se chocó contra la ladera de una montaña cerca de la ciudad de Calabasas, el domingo en la mañana.

Las condiciones meteorológicas estaban nubladas cuando despegó el vuelo y la policía local había mantenido en tierra sus helicópteros debido al mal tiempo.

El piloto solicitó a los controladores de tráfico aéreo un permiso especial, conocido como Reglas de Vuelo Visual (VFR, por sus siglas en inglés), para poder volar en tiempo que no es óptimo, comentó Jennifer Homendy, miembro de la NTSB que estuvo en el lugar de la tragedia para recolectar evidencia.

Explicó que el helicóptero sobrevoló en círculos durante 12 minutos antes de recibir el permiso. El piloto luego pidió a los controladores "seguimiento de vuelo", una asistencia que se le presta a los helicópteros para evitar choques, pero le dijeron que la nave volaba demasiado bajo para ser captada por los radares.

Minutos después, el piloto anunció que estaba "elevándose para evadir una capa de nubes", añadió la experta. El helicóptero se elevó e inició un giro de descenso a la izquierda, según los datos del radar, antes de perder comunicación "consistente con el lugar del accidente". (BBC Mundo)

