Detalles Publicado el Domingo, 12 Enero 2020

La más reciente crítica la hizo el exvicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik (1992-1995) en una entrevista con el canal estatal Gama TV, donde mencionó la manipulación de la justicia ecuatoriana por parte del anterior gobierno en el caso contra Chevron en Ecuador.

El 8 de enero de 2020, en una entrevista realizada en Gama TV, en el programa Telediario I, Dahik fue entrevistado sobre los 20 años de la dolarización en Ecuador.

Durante su intervención, Dahik se refirió al caso fraudulento contra Chevron en Ecuador, sobre el cual señaló que, durante el gobierno de Rafael Correa, “se pulverizó la seguridad jurídica controlando cortes, haciendo bochornos como el del caso Chevron, donde se ha demostrado en cortes internacionales la manipulación de la justicia ecuatoriana por parte del gobierno”.

No es la primera vez que un exvicepresidente se pronuncia sobre el tema. El 13 de agosto de 2018, León Roldós, vicepresidente de Ecuador entre 1981 y 1984, señaló en una entrevista a Radio Democracia que “Cuando veo […] la mano de Chevron, las artistas, las figuras internacionales que venían acá a tomarse fotos con Correa, metiendo la mano, respondió a una especie […] de mercenarios porque si no les pagaban, no venían. Es corrupción”.

El juicio contra Chevron en Ecuador es considerado el ‘fraude legal del siglo’. Cortes en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, han fallado a favor de Chevron en este caso. (Juicio Crudo)