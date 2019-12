1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 06 Diciembre 2019

Uber publicó un informe de seguridad en Estados Unidos que revela, entre otros detalles, que recibió 5.981 informes de quejas, entre ellas, por agresión sexual en 2017 y 2018. Según un documento, hubo 464 informes de violación.

El informe, recogido por varios medios internacionales, también indica que hubo 19 muertes causadas por agresión física durante 2017 y 2018.

En su informe, Uber intentó repetidamente contextualizar el número de agresiones sexuales como un porcentaje del total de viajes, señalando desde el principio que el 99,9% de los viajes ocurren sin incidentes. También contextualizó sus incidentes de agresión sexual y homicidio al citar las tasas nacionales.

El informe incluyó información sobre la parte denunciante y la parte acusada, y los pasajeros acusados representan el 45% de las partes acusadas de incidentes de agresión sexual. El informe dice que “los conductores tienen derecho a que se cuenten sus experiencias y tenemos la responsabilidad de apoyarlos”.

El informe mostró que aproximadamente el 92% de las víctimas de violación eran pasajeros y aproximadamente el 7% de las víctimas eran conductores. Las mujeres y las personas que se identifican como mujeres constituyeron el 89% de las víctimas, y los hombres y personas que se identifican como hombres representaron aproximadamente el 8% de las víctimas. Menos del 1% de las víctimas fueron identificadas como minorías de género.

Las otras cuatro categorías de agresión sexual definidas por Uber, que incluyen besos no consentidos, toques no consentidos e intentos de violación, no detallan si las partes denunciantes fueron víctimas, según una publicación de CNN en Español.

El nuevo informe de 84 páginas contiene datos que Uber tenía de 2017 y 2018 e incluye informes de incidentes resueltos el 31 de octubre de 2019 o antes.

Uber anunció mayores medidas de seguridad en 2018, incluida una alianza con RapidSOS, una compañía que envía la ubicación del conductor y la información relevante a una agencia de policía local cuando el piloto usa el botón de emergencia en la aplicación Uber.

La compañía también renovó su política de verificación de antecedentes para realizar verificaciones anuales de los conductores. Uber finalmente anunció que eliminaría una política que anteriormente obligaba a las personas con quejas de agresión sexual a someterse a arbitraje y les hacía firmar acuerdos de confidencialidad. (El Telégrafo)