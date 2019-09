1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 24 Septiembre 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló una vez más en Nueva York frente a sus pares de cientos de naciones y volvió a manifestarse en contra del venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó de desabastecer el país y dejarse manipular por la dictadura de Cuba.

"Según un informe reciente, las mujeres del país esperan diez horas para recibir alimentos, hay miles de detenidos políticos, se realizan asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos mientras el régimen de la isla se aprovecha de la riqueza petrolera para mantenerse en el poder", aseguró el republicano frente al estrado principal de la Asamblea General de la ONU.

Trump se mostró firme ante los demás líderes e insistió en que los venezolanos "están atrapados en esta pesadilla". "América está unida detrás ustedes. Tenemos ayuda humanitaria lista para entregar, seguimos muy pendientes y esperamos el día en que se recupere la democracia, en que Venezuela sea libre y que la libertad reine en todo este hemisferio".

Asimismo, en consonancia con los dichos del orador anterior, Jair Bolsonaro, el republicano criticó al socialismo, lo definió como amenazante y dijo: "El socialismo destruye países y sociedades. El socialismo y el comunismo solo quieren el poder para la clase que ocupa el poder. EE.UU. jamás será un país socialista".

"Estas ideólogas totalitarias, combinadas con tecnologías modernas, tienen el poder de inventar nuevas formas de opresión, por eso Estados Unidos está dando los pasos necesarios para controlar y proteger datos, pedimos a los países presentes que hagan lo propio".

Otras frases de Trump frente a la ONU

Defensa: "Hemos invertido más de dos millones de dólares en renovar nuestro Ejército y somos una de las naciones más poderosas del mundo. Esperamos no tener que usarlo"



Trabajo: "En EE.UU. alcanzamos el nivel más bajo de desempleo en 50 años. Seis millones de personas consiguieron trabajo en menos de tres años. Estamos aprovechando nuestra producción de gas y petróleo. Somos la nación con más producción".

Las alianzas: "Estamos hablando con México y Canadá para sustituir el NAFTA. Y también estamos trabajando con Boris Johnson para realizar un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido".

La guerra comercial con China: "Los estadounidenses están perdiendo todo el tiempo. He impuesto grandes aranceles contra muchos productos chinos y por eso muchos productos se han vuelto a ubicar donde deben. No voy a aceptar de ninguna manera los malos tratos. No queremos conflictos con otras naciones, queremos paz y que todos salgan ganando, pero nunca voy a dejar de defender la independencia de los EE.UU.".

Irán: "Durante 40 años el mundo ha oído a los dirigentes iraníes echar la culpa a los demás por los problemas que ellos crearon. Siguen con sus himnos de muerte a Estados Unidos y tienen un antisemitismo monstruoso. Ha llegado el momento de que los iraníes den un paso adelante y dejen de amenazar".

Inmigración: "Los países receptores están sobrecargados y hay un abuso fomentado por grupos que alientan la inmigración ilegal. Estos activistas que hablan sobre fronteras abiertas y justicia social. Al socavar la seguridad de las fronteras, socaban la dignidad y los derechos de los humanos. No pongan en peligro a sus hijos porque no los vamos a dejar entrar. Mientras yo sea presidente no los voy a dejar entrar".

Mujeres: "Las naciones que empoderan a sus mujeres son más ricas, más seguras y mucho más estables. Resulta fundamental para la prosperidad de un país y para la seguridad nacional el proteger el desarrollo económico de la mujer".

Religión: "Es un derecho fundamental que se ve cada vez más amenazado. El 80% de la población vive en naciones con libertades restringidas o en peligro. Nunca vamos dejar de esforzarnos por defender y promover la libertad de credo. Jamás dejaremos de defender las vidas inocentes".

Aborto: "En EE.UU. consideramos que todos los niños, nacidos o no, son un don sagrado de Dios y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que entidades internacionales pisoteen los derechos".

Armas: "No vamos a ratificar el tratado sobre armas porque vamos a defender la segunda enmienda y todo ciudadano tendrá el derecho de portar armas". (La Nación)