Detalles Publicado el Lunes, 23 Septiembre 2019

A dos días del inicio de los debates de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el nombre de la comisión que lo representará en el encuentro anual del foro internacional.

Guaidó dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que el diputado Miguel Pizarro será el Comisionado Presidencial para la Organización de Naciones Unidas y que "tendrá la labor de seguir aumentando la presión diplomática a la dictadura y coordinar esfuerzos junto a organismos multilaterales en esta instancia".

El resto de la comitiva de Guaidó la integran el Comisionado para Relaciones Exteriores Julio Borges, quien funge como canciller de la oposición en el exterior, y el embajador designado por Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio. Junto a ellos viajarán diputados y víctimas del régimen chavista.

Unos y otros venezolanos

Los de Guaidó no serán los únicos venezolanos que estarán en los pasillos del edificio de la ONU en Nueva York. Aunque Nicolás Maduro no asistirá al encuentro en el que se espera la presencia de unos 200 líderes del mundo, el gobernante venezolano, que no es reconocido por 50 países, también estará representado.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que aprovechará la asamblea de la ONU para denunciar la supuesta vinculación de Guaidó con un grupo criminal colombiano. Junto a ella viajará el canciller Jorge Arreaza.

"Están allí las evidencias de la conexión entre la organización criminal de Guaidó con la banda 'Los Rastrojos' y el Gobierno de Iván Duque", dijo durante una marcha oficialista que presentó a su oficina las más de 13 millones de firmas contra las sanciones impuestas por EEUU que dicen haber recabado.

Rodríguez se refería a las fotografías que ha distribuido el régimen venezolano que muestran a Guaidó posando con dos personas a quienes identifican como integrantes de una banda de narcotraficantes que opera entre Colombia y Venezuela y quienes le habrían ayudado a cruzar el límite fronterizo en febrero pasado cuando se intentó, sin éxito, ingresar la ayuda humanitaria que se había acopiado en la ciudad colombiana de Cúcuta.

"Con estas firmas, el pueblo (...) también le ha dado una respuesta a esa banda criminal nacional, encabezada por Juan Guaidó que anda por el mundo entregando nuestros activos", dijo en referencia a los bienes venezolanos en EEUU que han sido puestos bajo control de representantes de Guaidó.

Presionar a Maduro

La delegación de Guaidó no contará con reconocimiento oficial ante la Asamblea, ya que la representación ante el organismo la tiene la cancillería en Caracas.

Sin embargo, acuden a la cita invitados como parte de las comitivas de otros países, como Brasil o Colombia, que reconocen a Guaidó como “presidente interino”, cargo que asumió en enero de 2019, al vencimiento del periodo constitucional de Maduro.

Los representantes de la oposición han armado una agenda para promover su causa con otros gobiernos del mundo que siguen considerando a Maduro como el mandatario legítimo de los venezolanos.

"Nosotros queremos formalmente (…) pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura", señaló el Comisionado de Relaciones Exteriores de Guaidó, Julio Borges.

Borges aspira a que Rusia y China -principales aliados de Maduro- le retiren su apoyo: "China y Rusia deben llegar en un momento a decidir qué importa más: su relación con Maduro o su relación con América Latina".

Se espera que la crisis venezolana sea uno de los temas centrales de la Asamblea General. Uno de los objetivos de Estados Unidos y los principales aliados occidentales del gobierno de Guaidó es convencer a Europa de que amplíe las sanciones contra la cúpula chavista. (Univisión)