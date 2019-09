Informe del FMI, World Economic Outlook (WEO)

Detalles Publicado el Martes, 03 Septiembre 2019

El debate público sobre el creciente poder corporativo y la concentración del mercado está aumentando. El debate se ha desarrollado en medio del acaparamiento de algunos gigantes corporativos de la industria tecnológica, y debido a las tendencias macroeconómicas más amplias, a menudo preocupantes, en las economías avanzadas durante las últimas tres décadas (por ejemplo, la caída de la participación del trabajo en los ingresos, la baja productividad o el aumento de la desigualdad).

En el capítulo “The rise of corporate market power and its macroeconomic effects” del World Economic Outlook (WEO), publicación semestral del Fondo Monetario Internacional. Se miden las tendencias de poder del mercado en las últimas dos décadas, evalúan sus implicaciones macroeconómicas y arrojan algunas conclusiones.

Este análisis evalúa cerca de un millón de grandes empresas en 27 países, de los cuales aproximadamente dos tercios son economías avanzadas y un tercio son economías de mercado emergentes.

Tendencias en economías avanzadas y emergentes

El poder de mercado ha aumentado moderadamente en las economías avanzadas, como lo indican los márgenes de precios de las empresas sobre los costos marginales, que aumentaron en cerca del 8% en el periodo 2000-15.

Este aumento del poder de mercado ha sido bastante generalizado entre las economías e industrias, aunque sobre todo se observa, en términos de ingresos, en el sector tecnológico, en el de la información y comunicación, los servicios financieros y aseguradoras, en la manufactura y los servicios públicos. Dentro de estos sectores, se ha concentrado en una pequeña fracción de empresas más productivas e innovadoras. La mayoría de estas empresas son bastante pequeñas, pero las más grandes representan la gran mayoría de los ingresos totales del grupo. Las empresas de alto margen de beneficio también se desempeñan mejor que otros: su productividad es mayor y es más probable que inviertan en activos intangibles, tales como patentes y software.

Se observa un aumento moderado en el poder de mercado corporativo desde el año 2000 dentro de las economías e industrias avanzadas, pero no en los mercados emergentes. Aunque los aumentos tienen una magnitud variada a dentro de las economías avanzadas, en la mayoría de los casos, la principal fuerza impulsora fue la capacidad por parte de una pequeña fracción de empresas innovadoras, de fortalecer su poder de mercado y también ganar cuotas de mercado dado su amplio margen de beneficio.

Implicaciones macroeconómicas

Aunque las implicaciones macroeconómicas globales han sido modestas hasta ahora, un aumento adicional del poder de mercado de estas empresas podría debilitar la inversión, disuadir la innovación, reducir las participaciones en el ingreso laboral, y generar otros desequilibrios adicionales.

El estudio destaca que, si bien el impacto global del creciente poder de mercado en el ritmo de la innovación puede haber sido marginalmente positivo hasta ahora, podría llegar a ser negativo si las empresas de alto margen de beneficio, en particular, fortalecen aún más su poder de mercado en el futuro. Las empresas que han alcanzado posiciones dominantes en el mercado pueden tratar de afianzar sus posiciones levantando barreras de entrada en sus respectivos mercados.

A través de las cadenas de suministro, y dada a la creciente interdependencia de los mercados, los desequilibrios que producen estas empresas pueden globalizarse y extenderse a otras zonas geográficas. Además, en el capítulo del WEO se destaca que los oligopolios de mercado generan una demanda más inelástica y reducen la participación de los ingresos laborales en el ingreso total de las empresas en las economías más avanzadas mientras que el efecto en las tasas de inflación es sólo temporal.

Conclusiones y recomendaciones

A diferencia de las economías avanzadas, el poder de mercado parece haber permanecido ampliamente estable en las economías de mercados emergentes, posiblemente debido a su menor desarrollo en el sector tecnológico. En general, el poder de las empresas de alto margen, en particular, va a seguir aumentando en el futuro, y esto tendrá algunas implicaciones: la inversión se puede debilitar, se puede disuadir la innovación y la participación de los ingresos laborales caería aún más. Además, todo esto haría que la política monetaria tenga menos margen para estabilizar el nivel de actividad económica.

El estudio aboga por reformas estructurales para fortalecer la competencia del mercado en el futuro. Eliminando las barreras de entrada (como cargas administrativas sobre la creación de empresas o la protección reglamentaria) y posibilitando una mayor apertura al comercio y a la inversión extranjera directa, se estimularía el crecimiento. Finalmente, el estudio propone una reforma tributaria corporativa, políticas para fomentar la innovación a través de incentivos, como la investigación y el desarrollo, y otras medidas de calado. (weforum.org)