Un Airbus A321 con 233 personas a bordo aterrizó hoy de emergencia en un campo de maíz en las afueras de Moscú, sin que se registraran víctimas mortales, informó la Agencia Federal de Rusia para el Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Según el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia, al diez personas, de ellas tres niños, resultaron heridas, ninguna de gravedad, en el accidente.

El aparato, perteneciente a la compañía rusa Uralskie Avialinii, chocó con una bandada de pájaros nada más despegar del aeropuerto de Zhukovski, en la afueras de Moscú, con destino a Simferópol (Crimea), declaró un portavoz de Rosaviatsia citado por la agencia Interfax.

Según las primeras informaciones, a consecuencia de la colisión con las aves se apagó una de las dos las turbinas del avión y la otra redujo considerablemente su potencia. (huffingtonpost.es)

Passenger video captures moment a Ural Airlines A321 makes emergency landing in a corn field following a bird strike on both engines during takeoff from Zhukovsky airport (Video:bazabazon). https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/fEpufQbTuu