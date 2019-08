1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Agosto 2019

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles que Argentina "se hundirá en un caos" porque los "bandidos izquierdistas" que triunfaron en las elecciones primarias del domingo "seguirán el camino de Venezuela", que enfrenta una profunda crisis económica.

Los comentarios ante una multitud en el estado de Piaui, volvieron a apuntar contra la fórmula peronista conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que obtubieron un amplio triunfo en las primarias del domingo 11 de agosto y se encaminan a obtener el próximo próximo gobierno de Argentina, su vecino en el sur y un importante socio comercial.

"Gente de Rio Grande do Sul, si esta izquierda regresa aquí en Argentina, podemos tener aquí un nuevo estado de Roraima (estado fronterizo con Venezuela). Y no queremos eso: hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parecen estar pasando allí si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre", había dicho.

El líder brasileño, que ha expresado su cercanía y apoyo a Macri, embistió contra los movimientos izquierdistas. "¿Qué pasó en las elecciones de ayer? La banda de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de [Nicolás] Maduro y [Hugo] Chávez, y la de Fidel Castro, dio una señal de vida", indicó.

“Pongamos fin a la caca de Brasil. La caca es esta raza de corruptos y comunistas. Vamos a barrer a esta pandilla roja de Brasil. Ya que Venezuela está bien, enviaré a este grupo allí. Quien quiera ir un poco más al norte, que vaya a Cuba”, agregó el jefe de Estado, durante el acto de este miércoles.

Bolsonaro fue el líder regional que expresó más abiertamente su respaldo al presidente argentino, quebrando una tradición de no injerencia entre dos grandes socios comerciales. "Si a Macri no le está yendo bien hay que tener paciencia. Hay que luchar para que mejore o votar en alguien que esté en la línea de él", dijo Bolsonaro en mayo. Hace un mes, agregó: "Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri".

Fernández, también fue tajante en su análisis del presidente brasileño. En una entrevista televisiva el lunes, lo llamó "racista" y "misógino".

Los resultados del candidato peronista y su fórmula vicepresidencial, han sido aplaudidos por los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción, y Dilma Rousseff (2011-2016). Para Lula, el triunfo de Fernández fue "impresionante" y para Rousseff representa "una luz al final del túnel para el pueblo argentino y para América Latina". (Infobae)