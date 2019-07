1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Julio 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y la ONG norteamericana Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE) suscribieron esta tarde un Convenio Básico de Funcionamiento, que representa un aporte de cooperación financiera no reembolsable y técnica para el país de 5.662.674 dólares.

El convenio, que tiene una vigencia de 4 años, fue firmado luego de que Cancillería analizara la documentación presentada por la organización y elaborara los informes técnicos, legales y administrativos habilitantes para realizar actividades de cooperación internacional no reembolsable en Ecuador.

Una vez cumplidos los requisitos técnicos y legales, con los avales de los órganos rectores de los sectores en los que la ONG desplegará sus actividades, se autorizó su intervención en las siguientes áreas: salud, ayuda humanitaria en contexto de movilidad humana, fortalecimiento del talento humano, derechos laborales con énfasis en mujeres, y prevención y gestión de riesgos.

CARE inició su trabajo en el Ecuador en 1962, con la finalidad de apoyar a grupos humanos en situación de pobreza y extrema pobreza. Suscribió el primer acuerdo con el Gobierno ecuatoriano en 1996 y desde entonces reafirmó su interés de continuar su labor en el país con la suscripción de varios instrumentos legales posteriores.