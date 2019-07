1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 30 Julio 2019

Organizaciones, activistas y autoridades en Nueva York se movilizan para orientar y ofrecer ayuda a migrantes que son afectados con episodios de desestabilidad emocional y salud mental ante el temor de las redadas y deportaciones que ha emprendido el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Cuadros de estrés, ansiedad, cambios de humor y hasta depresión afectan a los migrantes por la incertidumbre y el temor que sienten por la presencia de “la migra”, los agentes de inmigración a cargo de las detenciones, según el medio hispano neoyorquino El Diario.

A través del programa NYC Well y la línea de ayuda gratuita, el Departamento de Salud de Nueva York ofrece servicios de salud las 24 horas.

“Si usted o alguien que usted conoce siente miedo o ansiedad, puede hablar de manera confidencial llamando al 1-888-692-9355 y marcando el 3 para español. No le preguntarán su estatus migratorio”, dice a El Diario la comisionada del Salud, Oxiris Barbot.

Barbot indica que las “amenazas de redadas y deportaciones masivas de ICE (Servicio de Inmigración) están sembrando ansiedad e incertidumbre... Instamos a estos neoyorquinos a no sufrir en silencio”.



En tanto, el director médico de la Oficina de Salud Mental del Departamento de Salud, Pablo Sadler, advierte que el daño no solo tiene que ver con el tema de las redadas, sino con la propia manera como la Administración federal ha discriminado a los latinos.

“Son hechos traumáticos... entre las personas más vulnerables puede generar historias de ansiedad, depresión, pueden tener recaídas e incluso pueden ser un disparador del uso de sustancias como alcohol, tabaco o marihuana”, añade.

Se calcula que unos 300.000 inmigrantes sin permiso de residencia podrían ser afectados por esta medida, según estimados del Instituto de Políticas sobre Inmigración.

Las nuevas medidas para facilitar las deportaciones tienen en ascuas a comunidades de inmigrantes y abogados. La incertidumbre acerca de qué impacto tendrán genera confusión y hace que resulte difícil dar asesoría a los inmigrantes sin permiso de residencia, publicó la agencia AP.

Las nuevas normas permiten deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años. Actualmente, las autoridades solo pueden ejercer esas atribuciones a una distancia de hasta 160 km de la frontera y con personas que llevan menos de dos semanas en el país.

Detractores de esta política dicen que envalentonará a los agentes para que la emprendan indiscriminadamente contra inmigrantes, privándolos de llevar sus casos ante un juez o de asesorías.

Entrevista: ‘Deportaciones son el pan de cada día’

Walter Sinche, ecuatoriano y director de Alianza Ecuatoriana Internacional, radicado en Nueva York dice que recomiendan a los migrantes con orden de deportación tener un plan de contingencia en caso de ser arrestado.

¿Hay miedo entre los inmigrantes con las redadas en Nueva York?

Es una estrategia política del presidente (Donald) Trump para ganar votos de los ciudadanos antiinmigrantes, ya que las deportaciones son pan de cada día. Es obvio el temor en nuestras comunidades, ya que muchas de las veces son arrestadas (daño colateral) las personas que han estado junto al ‘fugitivo’ al que el ICE fue a buscar. Estas personas son a las que les han iniciado un proceso por varias razones: porque no se presentaron a cortes o audiencias y algunas no fueron por temor, otras por irresponsabilidad o porque se mudaron y no recibieron notificación, o por un mal trámite o asesoría.

¿Qué hacen las organizaciones de inmigrantes?

Al momento están dando guías de cómo enfrentar una situación en caso de que algún agente de ICE vaya a buscar a alguien. La Alcaldía de Nueva York, políticos electos y organizaciones sin fines de lucro dan asesoría gratuita.

¿Qué recomendaciones les dan?

No hablar y pedir hablar con un abogado. No abrir las puertas si no tienen una orden de un juez de inmigración, pedir que la pasen por debajo de la puerta y llamar a un abogado en ese momento, antes de abrir. Tener un plan de contingencia en caso de ser arrestado (dejar un poder a alguien en caso de tener hijos). No mostrar documentos, menos si son falsos. No firmar nada sin asesoría de un abogado.

¿Y a inmigrantes que tienen un juicio?

No dejar de ir a las audiencias de un juez de migración, igual los van a ir a buscar y no podrán obtener visa o arreglar sus documentos. No tratar de arreglar mediante asilo y buscar también asesoría legal de organizaciones como Alianza Ecuatoriana Internacional, que está en 10005 Roosevelt Ave. Segundo piso, Corona NY 11368. Teléfono: 718 2551136. Recomendamos no optar por la migración ilegal (es muy riesgosa y muy cara), esto alimenta más a las mafias de traficantes de personas.

¿Conocen casos de ecuatorianos que tengan orden de deportación?

Sí, algunos. Pero muchos de ellos no desean hablar, por temor y vergüenza. La mayoría de ecuatorianos que reside en Nueva York trabaja en construcción y áreas de servicios (restaurantes y limpieza). También hay profesionales con nivel académico. (El Universo)