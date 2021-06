1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 24 Junio 2021

Britney Spears no es feliz, no puede dormir por la noche y quiere llevar a su padre a la cárcel por la tutela legal que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida y sobre la que suplicó a la justicia este miércoles que llegue a su fin.

Las finanzas y asuntos personales de la estrella de 39 años han sido administrados en gran medida por por su padre, Jamie Spears, desde su colapso nervioso público hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea #FreeBritney (Liberen a Britney).

Su padre y sus abogados han enfatizado que la artista y su fortuna, que según registros judiciales supera los 50 millones de dólares, siguen siendo vulnerables al fraude y la manipulación. Según la ley, Spears tendría que demostrar que es competente para tomar sus decisiones.

Y Spears ahora está decidida en defenderse, por eso este miércoles cuestionó el sentido de la tutela legal, una figura que en EEUU se reserva para personas incapacitadas o con enfermedades graves que no pueden hacerse cargo de sí mismas.

La cantante rara vez ha hablado directamente sobre el tema en todo estos años, pero su abogado Samuel Ingham dijo en abril que su clienta quería hacerse oír directamente en una corte, lo cual derivó en la audiencia.

La dramática solicitud en ante una jueza en Los Angeles llegó con sus primeras palabras en la corte. Nadie sabía lo que la princesa del pop iba a decir en su primera aparición ante la justicia desde 2019.

Su acelerado discurso, de más de treinta minutos, hiló una lista de impactantes declaraciones que no se esperaban ni los fans ni la prensa presente en el juzgado.

A continuación, las frases más destacadas de la estrella del pop en la audiencia ante la jueza Brenda Penny.

-“Sólo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”.

-“No soy feliz. No puedo dormir. Estoy furiosa. Es insano”.

-“Este conservadurismo es abusivo. Quiero cambios, merezco cambios”.

-“No había vuelto a intervenir porque en la audiencia anterior no me sentí escuchada”.

-“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta”.

-“No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”.

-“Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada”.

-“Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”.

-“Todo lo que quiero es poseer mi propio dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

-“Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida”.

-”Siento que debería ser una audiencia abierta en la corte y deberían escuchar y oír lo que tengo que decir”.

-“No estoy aquí para ser esclava de nadie”.

-“Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”.

-“Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo”.

-“No solo mi familia no hizo una maldita cosa, mi padre estaba totalmente de acuerdo”.

-“Lloré por teléfono durante una hora y a él (el padre) le encantó cada minuto”.

-”El control que tenía sobre alguien tan poderosa como yo, como le encantaba el control de lastimar a su propia hija 100.000%”.

-”He mentido y le he dicho al mundo entero: ‘Estoy bien, estoy feliz’”.

-”He estado en negación, he estado en estado de shock. Estoy traumatizada”.

-”¿Cómo es que siempre fui amenazada por mi papá y cualquiera que participara en esta tutela? Si no hago esto, lo que me digan que me esclavice, me castigarán”.

(INFOBAE)