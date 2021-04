BBC Mundo

Lunes, 26 Abril 2021

La película "Nomadland" fue la gran triunfadora de los Oscar este domingo en una ceremonia que se salió de lo habitual para adaptarse a los tiempos de la pandemia y que fue de más a menos.

Nomadland fue elegida mejor película, y su directora, Chloé Zhao, se convirtió en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección.

"Aférrense a la bondad que hay dentro de ustedes mismos y en los demás", dijo la cineasta en su discurso de agradecimiento.

La protagonista de la película, Frances McDormand, obtuvo a su vez el Oscar a mejor actriz principal, el tercero de su carrera.

El resto de los premios estuvo muy repartido en una gala en la que se cambió el orden tradicional de anuncio de los ganadores.

Las películas The Father ("El padre"), Sound of Metal ("El sonido del metal") y Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro") ganaron dos premios cada una, así como Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues"), Mank y Soul.

Los ganadores

Mejor película: Nomadland

Mejor dirección: Chloé Zhao - Nomadland

Mejor actriz protagonista: Frances McDormand - Nomadland

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins - "El padre"

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn - Minari

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya - "Judas y el mesías negro"

Mejor guion original: Emerald Fennell - Promising Young Woman ("Hermosa venganza" o Una joven prometedora")

Mejor guion adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller - "El padre"

Mejor película internacional: Another Round ("Una ronda más") - Dinamarca

Mejor película animada: Soul - Dana Murray y Pete Docter

Mejor largometraje documental: My Octopus Teacher ("Mi maestro el pulpo") - Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster

Mejor dirección de fotografía: Erik Messerschmidt - Mank

Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale - Mank

Mejor banda sonora: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Mejor canción original: Fight for you, de "Judas y el mesías negro" - H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas

Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen - "El sonido del metal"

Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson - "La madre del blues"

Mejor vestuario: Ann Roth - "La madre del blues"

Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath - "El sonido del metal"

Mejor corto de acción: Two Distant Strangers - Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor corto animado: If Anything Happens I Love You - Will McCormack y Michael Govier

Mejor corto documental: Colette - Anthony Giacchino y Alice Doyard

Mejores efectos visuales: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher

Variedad de ganadores

Además de Zhao, la actriz surcoreana Yuh-Jung Youn también hizo historia al ganar el Oscar a mejor actriz de reparto y convertirse en la primera persona surcoreana en llevarse este galardón por una categoría de interpretación.

Anthony Hopkins fue elegido mejor actor protagonista por su papel en "El padre", donde interpreta a un hombre con demencia.

El actor galés, de 83 años, no estaba presente en la caremonia, por lo que la estatuilla la recogió en su nombre el actor Joaquin Phoenix.

Hopkins es el actor de más edad en ganar el Oscar a mejor interpretación masculina.

El galardón para Hopkins sorprendió a quienes esperaban un Oscar póstumo para Chadwick Boseman por "La madre del blues".

La decisión de la Academia de dejar para el final esta categoría, cuando habitualmente cerraba la gala el Oscar a mejor película, fue criticada por quienes apuntaron que no era una gran idea terminar la ceremonia con un premio que se adivinaba que iba a ser o para un actor fallecido (Boseman) o ausente (Hopkins).

La realizadora británica Emerald Fennell consiguió el premio a mejor guion original por "Hermosa venganza", mientras que Christopher Hampton y Florian Zeller obtuvieron el Oscar a mejor guion adaptado por "El padre".

Chile no pudo celebrar la victoria de "El agente topo", nominado a mejor documental de larga duración, premio que recayó en "Mi maestro el pulpo".

Una gala diferente

La 93ª edición de los Oscar se celebró desde tres lugares diferentes y fue la gala de premios más cercana a lo que solíamos ver en tiempos anteriores a la pandemia de covid-19.

No hubo apariciones en Zoom, como se vieron en los Globos de Oro o los premios del Sindicato de Actores, y quienes no participaron en persona, lo hicieron a través del satélite.

Fue la entrega más diversa en la historia de los premios, con la nominación de nueve actores de orígenes étnicos diversos.

Además del usual equipo de producción de un evento que se transmite en cientos de países, este año se integró un "asesor de cumplimiento de las normas" para intentar evitar el contagio del coronavirus.

Entre los discursos de agradecimiento hubo momentos muy comentados, como la ilusión de Yuh-Jung Youn por -finalmente- conocer en persona a Brad Pitt o el comentario de Daniel Kaluuya que hizo sonrojar a su madre: "Mi mamá y mi papá tuvieron sexo... ¡Es increíble! ¡Aquí estoy!", exclamó el actor para sorpresa de los presentes. (BBC Mundo)