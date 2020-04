1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 18 Abril 2020

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro forman parte de las tendencias en redes sociales al crear una increíble propuesta para recaudar apoyo económico que será destinado para combatir el Covid-19. ¡Nos han dejado sin aliento!

Cabe mencionar que hace unos días Leonardo DiCaprio abrió un fondo con el fin de proporcionar alimentos a las personas más afectadas por la pandemia del Coronavirus, y ahora este gran actor nos vuelve a sorprender con otra iniciativa junto a Robert De Niro.

Mediante un video en sus redes sociales estas estrellas de Hollywood invitaron a sus seguidores a realizar donativos económicos a cambio de salir en una película del director Martin Scorsese.

La increíble propuesta de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

De esta manera como un incentivo para realizar donativos, los interesados pueden ser parte de la cinta “Killers of the flower moon” a través de All in Challenge, en el que personalidades del mundo deportivo y de los espectáculos buscan recaudar fondos para las comunidades más afectadas por la pandemia.

DiCaprio y De Niro anunciaron esta convocatoria en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Leonardo, donde ambos actores señalaron que las comunidades más vulnerables necesitan el apoyo ahora más que nunca. (Agencias)