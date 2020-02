1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 21 Febrero 2020

En redes sociales denunciaron a un acosador que fue captado en uno de los videos de Luisito Comunica. Por ello, el youtuber mexicano habló en su canal sobre el hecho e instó a las mujeres a que levanten la voz en contra de estas personas.

Este miércoles, el influencer publicó en su canal de Youtube un video, titulado “Algo desagradable fue captado en mi video…”, donde lamentó el acoso que sufrió una mujer. “Quedó documentado algo que yo creo que a nadie nos gusta ver, pero desafortunadamente pasa muchísimo. Es una muestra de lo cotidiano que son estos hechos”, comentó.

Luego explicó el modus operandi de esta persona. El hombre utilizó un teléfono celular, que estaba sujeto a su mochila, para poder grabar debajo de la falda de una chica que intentaba salir en el video de Luisito. "Cuando me lo señalaron, la verdad es que no me había dado cuenta”, señaló.

Añadió que en los comentarios, usuarios de la red social le pedían a las mujeres que cuidaran sus vestimentas para evitar ser grabadas, comentarios que reprobó el comunicador. “No. Para nada. Todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos no es su culpa, no es culpa de cómo se visten o del lugar donde se encontraban”, declaró.

"La realidad es que esta es la punta del iceberg de un problema muy grave, de muchas cosas feas que están pasando en contra de las mujeres. No hay que hacernos de la vista gorda. La violencia contra la mujer es algo real y es algo que le podría pasar a cualquiera”, señaló Luisito.

Por eso, apuntó que la mujeres no deben tener miedo para denunciar estos casos. "Chicas si ustedes llegan a sentirse acosadas, si llegan a sentir miedo de cualquier tipo, en verdad no teman en gritar, no teman en alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas”, aseguró.

“Creo que el tema de la violencia contra las mujeres, no es preocupación de las mujeres únicamente, es preocupación de todos. Todos podemos hacer algo, que sea lo más mínimo por evitar cosas tan feas sigan pasando”, comentó.

El influencer alentó a la empatía para señalar o ayudar a las mujeres que están siendo acosadas. Además, indicó varios tipos de violencia contra la mujer como el acoso laboral o los “piropos”. “Son pequeñas actitudes las que pueden hacer grandes cambios”, aseguró.

“Me causa conflicto que algo tan negativo haya quedado documentado en un video que yo quería que fuera positivo. Pero, a la vez, es necesario que estos casos sean expuestos de esa manera, tan repentina y tan espontánea, para darnos cuenta de que sí pasan este tipo de cosas y sí hay que hacer algo al respecto”, finalizó. (Infobae)