Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

La muerte de Kobe Bryant, ocurrida el pasado 26 de enero en Los Ángeles (California), supuso un impacto global difícil de digerir. El mundo entero lloró al ídolo del baloncesto y su hija, Gianna, de 13 años, que viajaba con él en el helicóptero que se estrelló en Calabasas. La familia que dejaron les ha llorado, y su viuda ha contado lo difícil que les está siendo superar estos días.

Sin embargo, nada más se había sabido de lo ocurrido después en ese ámbito privado. Ahora, varios portales de noticias se han hecho eco de que Kobe y Gianna ya han sido enterrados. E News, quien ha dado a conocer la noticia, relata que el entierro ha tenido lugar de forma privada y fue oficiado el pasado viernes, dos semanas después de su fallecimiento. Según el diario Daily Mail, el servicio tuvo lugar en el Pacific View Memorial Park de la localidad de Corona del Mar, en California. No hubo fotógrafos.

Aunque esa ceremonia fue privada, y pese a que se han organizado algunos homenajes públicos, como en los Grammy (celebrados esa misma noche) o en los pasados Oscar, no ha habido nada a lo grande donde el público pueda despedir a su ídolo como merece. Pero ahora su viuda ha desvelado que el próximo lunes 24 de febrero se organizará un homenaje para ambos. El día no ha sido elegido al azar, sino que es el que coincide con el número de dorsal tanto de Kobe, su eterno 24, como con el de Gianna, que usaba el 2, como el mes de febrero.

El número 20 también tiene un significado especial, puesto que son los años en los que Bryant jugó en los Lakers y los que el matrimonio estuvo junto. El homenaje tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles (California). Según ha informado un diario de la ciudad, será abierto para todo el que quiera acercarse. El recinto tiene una capacidad máxima de 20.000 personas, y es probable que se quede pequeño para la ocasión.

Vanessa Bryant se ha pronunciado sobre el duelo que tanto ella como sus tres hijas están pasando a causa de la muerte de Kobe y de Gianna. En su perfil de Instagram, la viuda del deportista escribía: "No puedo procesar que ambos no estén al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. Me siento mal. ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad?". (El País)