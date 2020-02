1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Febrero 2020

Los días pasan, pero no hay consuelo para la esposa de Kobe Bryant. Vanessa Bryant está en pleno proceso de duelo tras la muerte de su marido, de 41 años, y de su hija Gianna, de trece años, el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero.

La viuda de la leyenda del baloncesto ha querido compartir un testimonio desgarrador de cómo está siendo su lucha por tratar de sobrellevar la pérdida de Kobe y Gigi. Son muchas las preguntas que formula e inmenso el dolor que siente porque se hayan ido los dos a la vez. Pese a todo, lucha sin descanso por llegar a procesar la pérdida, pero no está siendo nada fácil.

"He sido reacia a expresar mis sentimientos con palabras", comienza su conmovedor relato. "Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar que Kobe ya no está, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí", continuó el mensaje que acompañó con un emotivo vídeo de Kobe y Gianna juntos mientras su hija juega al baloncesto en la Academia de Deportes de Mamba.

"Siento que no es lo correcto. ¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Estoy muy enfadada. Tenía mucha vida por delante", añade.

Afortunadamente, Vanessa tiene otras tres hijas -Natalia, de 17 años, Bianka, de tres, y Capri, de siete meses- y es lo que le sigue haciendo fuerte: "Entonces me doy cuenta de que tengo que ser fuerte y estar para mis tres hijas. Duele no estar con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri".

"Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso de duelo. Sólo quería compartirlo por si alguien por aquí está atravesando la misma situación", dice Vanessa, que culmina su escrito pidiendo que por favor continúen rezando por todas las víctimas del accidente.

Kobe y Gianna perdieron la vida en un trágico accidente de helicóptero el pasado 26 de enero junto a otras siete vidas: Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45 años; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50 años.

El funeral público por Kobe Bryant se celebrará el próximo 24 de febrero en el Staples Center, a las 10 de la mañana hora de Los Ángeles.La fecha elegida no ha sido casual.

Su viuda, junto con Los Angeles Lakers y los dueños del Staples Center, decidió realizarlo en ese señalado día porque precisamente el 24 y el 2 eran los dorsales que lucían Kobe y Gianna en sus respectivos equipos.

Esta celebración de vida tendrá lugar horas antes del partido entre Los Angeles Clippers y los Memphis Grizzlies y será uno de los más sentidos homenajes que se le brindará a la leyenda eterna de la NBA. (Revista Hola)