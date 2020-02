1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 10 Febrero 2020

Puede que Joaquin Phoenix haya ganado su primer Oscar por su papel en “Joker”, pero el actor aprovechó su momento para llamar la atención sobre causas serias.

Phoenix obtuvo el premio al mejor actor y es el segundo actor en ganar un Oscar por interpretar al villano del cómic. En su discurso, lanzó un mensaje de unidad, diciendo que cualquiera que sea la causa que defienda cualquier persona –ya sea desigualdad de género, racismo o derechos de los animales– “estamos hablando de la lucha contra la injusticia”.

“Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, dijo.

También dijo que tenía la esperanza de que a otros se les otorgara lo que a él se le había dado anteriormente: una oportunidad de ser mejores.

“He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil en el trabajo, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, dijo. “Y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos los unos a los otros, cuando nos guiamos los unos a los otros hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”.

Concluyó citando con emoción la letra de una canción escrita por su difunto hermano, River Phoenix, cuando tenía 17 años: “Corre al rescate con amor y la paz vendrá después”.

La primera persona en ganar un Oscar por interpretar al personaje de Joker fue Heath Ledger, quien lo ganó de forma póstuma en 2009 por su papel en “The Dark Knight”.

Esta es la segunda vez que dos actores ganan un Oscar por interpretar al mismo personaje.

En 1972, Marlon Brando ganó el Oscar al mejor actor por interpretar a Vito Coreleone. Dos años después, Robert De Niro ganó el premio al mejor actor secundario por interpretar una versión más joven del mismo personaje.

En 2005, Phoenix y Ledger compitieron entre sí en la categoría de mejor actor por sus papeles en “Walk the Line” y “Brokeback Mountain”, respectivamente. Perdieron ese año ante el difunto Philip Seymour Hoffman, quien ganó por “Capote”.

El premio es el primer Oscar de Phoenix. Anteriormente fue nominado por “The Master”, “Walk the Line” y “Gladiator”. (CNN)

(vídeo de El Mundo)