Detalles Publicado el Viernes, 13 Diciembre 2019

Desde el 18 de diciembre, los fans de la banda que integran Axl, Slash y Duff podrán comprar las entradas para el concierto de la agrupación Guns N Roses, con más de 30 años de éxitos.

Guns N' Roses llegará a Ecuador para ofrecer un único concierto, el sábado 21 de marzo, como parte de su exitosa gira Not In This Lifetime, así lo da a conocer One Entertainment, empresa organizadora.

El espectáculo será en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:00.

El concierto forma parte de una extensa gira latinoamericana donde la banda encabezará los más importantes festivales de la región del verano 2020, tales como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México); luego de que su tour “Not In This Lifetime”, que reunió a Axl, Slash y Duff, después de más de dos décadas, fuera considerado como el tercero más exitoso en la historia de la música.

En esta gira la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados Appetite for Destruction, GN´R Lies, Use Your Illuision I y II y Chinese Democracy, sus álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, November Rain, You Could Be Mine, Paradise City, Civil War, Patience, Don´t Cry, entre otras.

Las entradas saldrán a la venta para usuarios Diners Club, el jueves 19 y viernes 20 de diciembre. A partir del sábado 21, ya arranca la venta general. Los boletos estarán disponibles en el sitio web www.joinnus.com.ec

Los costos según las localidades son: $300 (golden), $75 (cancha) $90 (preferencial) $160 (palco) $110 (tribuna) y $ 55 (general). (El Universo)