Detalles Publicado el Jueves, 07 Noviembre 2019

El actor Ewan McGregor, conocido por su papel como Obi-wan Kenobi en la saga “Star Wars” está de visita en Ecuador.

El británico que está de gira por Latinoamérica como parte de las filmaciones para la serie Long Way Up está recorriendo Guayaquil para incluirlo en esta producción.

McGregor comenzó su recorrido por Sudamérica como protagonista del seriado que produce y dirige David Alexanian, con quien realizó las miniseries documentales Long Way Round y Long Way Down.

El actor de 48 años arrancó su travesía en una moto eléctrica que partió desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, hasta Ecuador para filmar la serie Long Way Up.

McGregor, quien llegó ayer a Ecuador, tiene previsto realizar algunas tomas en puntos turísticos como el malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad.

Long Way Round se estrenó en el 2004 y relató el viaje de McGregor junto a Charley Boorman desde Londres hasta Nueva York a través de Europa y haciendo paradas en Ucrania, Kazajistán, Mongolia, Rusia, Alaska y Canadá. (El Universo)